Veliaj i prerë: Subjektet e OFL dhe të shkarkuarit e Vettingut të mos i afrohen fushatës

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj u tregua i prerë sot, kur deklaroi se subjektet e OFL-së dhe të shkarkuarit e Vettingut nuk duhet t’i afrohen fushatës zgjedhore.

Teksa dha çelësat e shtëpisë së re të rindërtuar për familjen e Besnik Fushës në Farkë, Veliaj theksoi se partitë e pashpresa që do të tentojnë të përdorin dhunën dhe subjektet e OFL-së në zgjedhje, nuk kanë asnjë shans të fitojnë.

“Kur vijnë zgjedhjet, disa parti që s’kanë as program, as din e iman, që s’kanë bërë ndonjë punë konkrete, do përdorin dhunën, subjektet e OFL-së dhe gjithë kontigjentin që nuk kaloi Vettingun, do na i sjellin edhe si kandidatë. Unë them se Farka është e qartë: Ne s’kemi punë me figura të OFL-së apo me njerëz që s’kanë kaluar Vettingun, e që duan të riciklohen me politikën e partive të pashpresa”, tha Veliaj.

Ai deklaroi se motoja e PS-së jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë vendin, është çdo ditë një punë konkrete.

“Ne kemi punë vetëm me ata që prodhojnë rezultat. Motoja jonë jo vetëm në Tiranë, por edhe në Farkë e kudo tjetër, është çdo ditë një punë konkrete. Sot shtëpia e Besnikut, dje shtëpia e Samiut, nesër një shtëpi tjetër dhe për sa kohë që çdo ditë bëjmë një punë konkrete, kjo është politika ku besoj unë dhe shpresojmë të gjithë”, shtoi Veliaj.

j.l./ dita