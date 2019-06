Veliaj: Më 30 qershor nuk do preket asnjë fije floku

Pas vendimit të gjykatës që ka rikonfirmuar zgjedhjet me 30 qershor, kandidati i koalicionit të majtë Erion Veliaj ka siguruar qytetarët se dita e votimit do të jetë një feste dhe se askujt nuk do t’i preket një fije floku.

“Motra dhe vëllezër për ata që kishin ngelur të fundit dhe që kishin dyshime, vendimi sot i gjykatës 5-0 tregoi që jo vetëm moralisht, jo vetëm logjikisht, por edhe ligjërisht nuk ka asnjë dyshim që në datën 30 qershor Shqipëria do paraqitet në afat për të vendosur nëse do shkojmë për 30 vitet e ardhshme, ose nëse do rrimë mbrapa për 30 vitet e kaluara. Ata në datën 30 qershor do rrinë sus, ata në datën 30 qershor do rrinë urtë, ata në datën 30 qershor nuk do prekin asnjë fije floku, sepse kemi kuptuar në këtë udhëtim, shumica e qytetit tonë, shumica e kombit tonë përbëhet nga njerëz të ndershëm, nga njerëz të drejtë, nga njerëz punëtorë, nga njerëz që duan ligj, nga njerëz që duan rend, nga njerëz që duan familjet e tyre, nga njerëz që duan punën dhe jo dhunën, nga njerëz që duan ndërtimin dhe jo shkatërrimin. Kanë zero shans, zero shans të prekin një fije floku”, tha Veliaj.

Kandidati socialist u shpreh se koha ka treguar në këto katër vite opozita është munduar si të mos votojë ndihmën ekonomike e si të bllokojë zhvillimin. “Këta janë kllounë të vërtetë, janë kllounë të vërtetë ashta siç thoshte Edi Rama – Gëzoheshin ditën që ikën nga parlamenti dhe kanë 10 protesta që duan të futen me dhunë. U gëzuan ditën që ikën nga bashkia, edhe ju kujtoj, ditën që ikën nga bashkia nuk ishte pas 2 vjetësh. Unë ende s’kisha vënë dorën në zemër të thoja : Betohem! Ende nuk kisha vënë shiritin kur ata ikën.

Pyetja që unë kam për ta është kjo: Si do ktheheni te miqtë tuaj demokratë, si do t’ju thoni që 4 vjet nuk votuat kurrë ndihmën ekonomike? Si do ju thoni që për 4 vjet nuk votuat njëherë pagesën për aftësitë e kufizuara? Si mendoni që do ju besojë njeri që ju jeni një parti që proteston për varfërinë, kur mjafton që t’ju shohësh në protestë sikur po gatuhet dhe po fillon Eurovizioni? Rreshtohen makinat sikur të jetë autosallon, ekspozitë e makinave më luksoze. Thonë: Do ndezim dritën e shpresës – dhe të gjithë janë gati të ndezin I-phone 8 dhe Samsung Galaxy.

Një tufë njerëzish që s’kanë lidhje me realitetin, që s’kanë zbritur ndonjëherë nga makina të kuptojnë ku jeton Shqipëria reale. Njerëz që vijnë për vizitë gjatë ditëve të javës dhe shkojnë menjëherë në fundjavë aty ku e kanë vendin. Miqtë e mi dua që këto 5 ditë të flisni me 5 njerëz, me 5 vetë, që gjithmonë e më shumë po shohin se partia e tyre fillestare i ka tradhtuar, nuk ka lidhje me ta, ka lënë punën përgjysmë, ka ndërprerë kontratën, flisni hapur, flisni hapur me një demokrat, flisni hapur me një të LSI, flisni hapur me një të PDIU dhe thojini: Ku i keni zyrtarët që zgjodhët?

Ku i keni ata që kontraktuat, ku i keni ata që mbani me pagesë në parlament dhe në Këshill Bashkiak?”, tha Veliaj teksa nënvizoi se Partia Socialiste është e vetmja parti që mban fjalën, që nëse thotë diçka e bën, nëse ka një afat e respekton, nëse fillon një punë e çon deri në fund.

l.h/ dita