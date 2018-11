Veliaj ndez dritat e festave me Yllin, “hasmin” që protestonte kundër Pazarit të Ri

Pas ndezjes së dritave te Fshati i Festave në sheshin “Skënderbej, kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ndezi sot edhe dritat te pemës te Pazari i Ri, që është një nga hapësirat më të bukura sot në kryeqytet.

Por, ajo që ra në sy është se kryebashkiaku Veliaj i ndezi dritat e pemës së bashku me Ylli Hidrin, një prej protestuesve dhe kritikëve më të mëdhenj të projektit të Pazarit të Ri. Madje, ai ishte edhe një prej atyre pronarëve që kërcënoi edhe me jetë kryebashkiakun Veliaj, ndërsa sot është një nga përfituesit direkt nga zhvillimi i gjithë kësaj zone falë projektit të Bashkisë së Tiranës, nisur edhe nga klientët e shumtë që vizitojnë restorantin e tij të peshkut.

Për këtë arsye, Veliaj kujtoi një skenë aspak të këndshme konfliktuale me Yllin, në kohën kur Bashkia e Tiranës nisi punën për rikualifikimin e Pazarit të Ri, i cili 2 vjet më parë ishte një nga hapësirat më të degraduara të qytetit.

“Mbaj mend kur e filluam punën te Pazari i Ri, se Yllit i qesh buza tani, por para 1 viti e gjysmë sherr që kam bërë unë me Yllin, na duket lule ai te Unaza e Re. Kështu thoshte edhe Ylli, këtu do vritemi, mbi trupin tim, këtu do derdhet gjaku, do ta mbroj me armë. Megjithatë ja ku jemi sot! Me Yllin jo vetëm jemi bërë shokë për kokë, vëllezër, por jemi edhe bashkë-organizatorë të shumë prej gjërave të bukura që ndodhin këtu. Për të gjithë ata që si Ylli para një vit e gjysmë, bënin zhurmë dhe rrëmujë, bllokonin çdo investim, ja ku është shembulli: sot Ylli është më mirë, Pazari është më i mirë, Tirana është më e mirë. Nesër Astiri do jetë më mirë, Unaza e Re do jetë më mirë, Tirana do jetë më mirë dhe gjithë Shqipëria që do të kalojë aty do të jetë më mirë. Nëse kemi mësuar një gjë nga e kaluara është kjo: në Tiranë, sa herë që bëhet punë ka gjithmonë një parti që mbjellin sherr, por sa herë që tejkalohet sherri dhe mbaron puna, fiton i gjithë qyteti. Fitoi Pazari i Ri, fitoi Bulevardi, Lodrat te Liqeni, të gjitha investimet që kemi bërë te Unaza e Vogël. Nëse mbajmë këtë ritëm dhe e trajtojmë vitin 2019 si një vit të mundësive të mëdha, mund të bëjmë mrekulli për qytetin tone”, deklaroi Veliaj.

v.l/ Dita