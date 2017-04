Veliaj: Kashari, fokus i investimeve në vitin e dytë

Zona e Kasharit do të jetë fokusi i investimeve të këtij viti nga bashkia e Tiranës. Kreu i bashkisë Erion Veliaj, bashkë me komunitetin mysliman dhe biznesmenë kanë mbjellë pemë në Farkë dhe në Kashar.

“Këtu jemi në zonën e Kasharit, që deri dje konsiderohej një zonë fshat, një zonë ku interesi primar ka qenë dhënia e lejeve të ndërtimit, pa urbanizim, pa infrastrukturë. Para një jave këtu hapëm këndin e lojrave dhe sot u kthyem për të mbjellë pemë, do të vijojmë me rrugët e rrugicat. Kemi pasur shumë probleme me infrastrukturën e bërë pa mend, rrugë të investuara në mënyrë zig-zag, ku nuk hyn dot as autobusi, as ndonjë mjet tjetër i transportit publik. Të gjitha këto janë në një proces korrektimi dhe besoj se në këtë vit të dytë të mandatit, zona e Kasharit, që ndryshe njihet edhe si zona e Astirit, Yzberishtit, pranë Unazës së Madhe të Tiranës, mes Tiranës në njësinë 7 dhe Kombinatit, do të jetë zona ku do të fokusojmë pjesën më të madhe të investimeve”, theksoi Veliaj.

Më herët në Parkun e Liqenit të Farkës u mbollën rreth 100 pemë të reja, bli e gështenjë.

“Jam shumë i lumtur që bashkë me kolegët e Bashkisë, të cilët këtu kanë mbjellë 3.000 pemë sipas një programi, çdo fundjavë, për aq sa na lejon stina e mbjelljeve, na janë bashkuar edhe miqtë tanë nga Komuniteti Mysliman Shqiptar. Dy mundësi kemi; o të mbjellim paqe, pemë, dashuri dhe shpresë, ose të mbjellim sherr e grindje mes njëri-tjetrit. Unë besoj se qoftë edhe me simbolikën e 100 pemëve që Komuniteti Mysliman na jep sot, vjen edhe një mesazh fantastik në kontekstin e gjërave që po ndodhin. Më mirë me mbjellë një pemë, duke krijuar një vend pushimi dhe paqeje për komunitetin e Farkës, se sa me mbjellë sherr e shamatë, të cilat nuk sjellin asnjë dobi për vendin tonë”, tha Veliaj.

Duke theksuar se në dy vite janë mbjellë mbi 50 mijë pemë, 3 mijë prej të cilave në Farkë, kryebashkiaku deklaroi se është detyrë e qytetarëve që të mbrojnë natyrën dhe mjedisin.