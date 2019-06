Veliaj: Në Njësinë 5 ndërtojmë shkollën “Dritëro Agolli”, më e mira në Shqipëri

Kryebashkiaku Erion Veliaj dha një lajm të mirë për gjithë banorët e Njësisë 5, ndërtimin e shkollës së re që do ti shërbejë të gjithë nxënësve të zonës “Komunës së Parisit”dhe Njësisë së re nr 13.

Veliaj bëri të ditur se shkolla e re do mbajë emrin e të madhit Dritëro Agolli dhe do jetë shkolla më e mirë në Shqipëri.

“Lajmi i mirë është që tek ajo hapësira që shikoni aty, në krah të Parkut Olimpik, ne do të fillojmë ndërtimin e shkollës së re “Dritëro Agolli”në Njësinë Nr 5, një shkollë që është pjesë e 17 shkollave të reja, një shkollë që jam i bindur si shkolla “Kosova”si shkollat e tjera do jetë më e mirë në Republikë sepse çdo shkollë e re që bëjmë është më e mirë se ajo që kemi përfunduar. Dhe jam i bindur që për çunat dhe gocat e Njësisë 5 dhe ato të Njësisë 13 do të jetë një vatër jo vetëm për 9-ta dhe 10-ta, por do jetë një vatër edhe për kompjuter, dhe për gjuhë të huaja, edhe për këngë dhe valle dhe për instrument dhe për të gjitha ato ide që ne kemi me shkollat komunitare. Do të mbajë emrin e të madhit “Dritëro Agolli”sepse ne besojmë që më të mirët tanë duhet ta kenë emrin aty. Feti Borova, Mirjan Hakani, Dritëro Agolli, për të stimuluar suksesin e tyre në Shqipërinë tonë”, tha kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj.

Duke folur edhe për djegien e klasës ku ishin materialet zgjedhore në shkollën “Shenaze Juka” në Shkodër, Veliaj tha se këto dy simbolika vlejnë për të bërë dallimin se socialistët janë vetëm për të ndërtuar ndërsa opozita për djegur dhe shkatërruar.

“Kam dhe një lajm të keq. Para dy ditësh u dogj një shkollë në shkodër, “Shenaze Juka”për të gjithë ata që janë nga shoqata e veteranëve dhe dëshmorëve për një vazjë partizane dhe për një mësuese. Nuk është lajm i mirë se i bie që në Shqipëri llogaria qenka zero, një ndërton shkolla dhe një i djeg. Një ndërton kënde lojërash dhe një i prish. Dhe po vazhduam me këto llogari atëherë i bie që në Shqipëri shuma është zero e çdo gjëje”, u shpreh Veliaj.

Nisur pikërisht nga kjo ai theksoi se 30 qershori është dita kur shqiptarët do duhet të zgjedhin mes një bote që ndërtojnë shkolla dhe një bote tjetër që djeg shkolla.