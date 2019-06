Veliaj: Po na kërkojnë pazar. Meta do dalë të hapë varre më 1 korrik?

Erion Veliaj ka ironizuar nga Baldushku qëndrimin e opozitës dhe të kreut të saj Lulzim Basha për të mos marrë pjesë në zgjedhje.

“I rrahëm në 2013-ën, i rrahëm më thellë në 2015-ën, i shkatërruam totalisht në 2017 dhe do superfitojmë në 2019-ën më datë 30- qershor”, tha Veliaj.

Duke ftuar qytetarët që në 30 qershor t’i drejtohen kutive të votimit, Veliaj shprehu domosdoshmërinë që ka mbajtja e tyre në datën e caktuar për të vijuar sipas tij shërbimet normalisht në qytet.

“Nëse në datë 30 qershor nuk do ketë zgjedhje, në datë 1 do i hipi Presidenti shofer autobusit, do i japë ai autobusëve në Tiranë? Se mandati im mbaron. Nëse në datë 30 qershor nuk do ketë zgjedhje, sipas tyre, do jetë Presidenti që do hapë varret? Do i hipë ai kamionit të qumështit? E kuptoni sa idioteske është kjo…”, tha Veliaj, teksa nënvizoi se në datë 30 do të vendoset e ardhmja.

“Nuk ka kthim mbrapa në datën 30 qershor; ne do të vazhdojmë të mendojmë për fëmijët tanë dhe pyetja për çdo demokrat dhe për çdo anëtar të LSI sot është: I keni rregulluar edhe ju kalamajtë tuaj siç i kanë rregulluar këta? I keni edhe ju jashtë, me pasaporta të huaja? Nëse nuk i keni, atëherë po bëjnë pazare me ju”, deklaroi Veliaj.

l.h/ dita