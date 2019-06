Veliaj: Nuk do ndalojë jeta në Shqipëri për Bashën

Kryetari i bashkisë së Tiranës dhe njëherazi kandidati socialist për një mandat të dytë, Erion Veliaj duke folur në emisionin “Real Story” mbrëmjen e kësaj të enjte është shprehur se mazhoranca nëpërmjet kryeministrit Edi Rama bëri të gjitha përpjekjet për të zgjidhur situatën politike të krijuar në vend, por hasi në mënyrë të vazhdueshme në refuzimin e opozitës. Sipas tij vendi nuk mund të mbetet peng i tekave të kreut të opozitës apo disa personave të tjerë që kanë halle të tjera personale për të zgjidhur. Ndaj në këto kushte tha Veliaj shumica nuk mund të lërë vendin pa zgjedhje dhe qytetarët pa shërbime vetëm se kreu I PD-së nuk është gati.

Veliaj tha: “Pra, ti je katil ti bësh gjithçka vetëm për një copë pushtet. Edi Rama të çoi 7 letra, tjetër gjë që ai ka edhe një fuqi metaforike kur thotë Romeo e Zhulieta, por mos prisni që ai të shkojë poshtë katit të 13 të ndërtimit pa leje të Lulit dhe t’i ulet poshtë. Me letra komunikohet. Tjetri të ka ftuar 7 herë, ti nuk do ta bësh këtë gjë, është si fëmija im. Ne momentin që ai qan do i japësh o qumësh o biberon, që ta qetësosh. Tani t’i japim qumësht, biberon, të ftojnë, të bëjnë xhan dhe ti nuk do, rri qaj plas por nuk do ndalojë jeta në Shqipëri se Lulit nuk i dalin kicat. Ai është muhabet kot. Këta po mundohen ta mbajnë me sisë tërë kohën, Saliu, Liri, bëhu burrë, shko lufto! Edhe ju e dini që kështu është, nuk po bëhet dot ai lider të drejtojë. Ndoshta nuk kuptoj çfarë do me thënë të drejtosh një parti, por kuptoj ça do me thënë të drejtosh bashkinë. Të ngelet sahati 4 vjet mor burrë, është gjë metaforike, por është gjëja bazë”.