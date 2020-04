Veliaj: Nuk hapim çerdhet pa dhënë ‘ok’ Ministria e Shëndetësisë!

Shkollat dhe çerdhet nuk do të hapen deri sa ministrja e Shëndetësisë do të japë “ok”. Kështu është shprehur kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj për Report Tv, teksa ka dhënë disa detaje se si do të vijojë matura.

“Nëse vjen një rekomandim nga mjekët për të mos i hapur, nuk do i hapim. Mund të kemi opinione të ndryshme, por jo faktet.

Prindërve, një nga dy prindërit të rrinë në shtëpi të punojnë, derisa mjekët të na japin ok, do duhet t’i respektojmë ato. Ndërkohë është marrë një vendim për hapjen e maturës. Matura bën përjashtim se një pjesë e konsiderueshme do të vazhdojnë universitetin.

Klasat do jenë shumë të vogla, dhe një maturë do të bëjë maturën në disa shkolla, me shumë gjasa do përdorim edhe shkollat 9-vjeçare, ka filluar dezinfektimi, shkolla vuloset dhe do të hapen vetëm ditën kur maturantët do të jenë aty”, tha Veliaj.

o.j/dita