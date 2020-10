Veliaj prezanton projektet transformuese për zonën e Freskut, Thesarit dhe të Qesarakës: Së shpejti nis ndërtimi i shkollës së re

Pas zgjidhjes së problemit të ujit të pijshëm, që ishte një kërkesë disavjeçare e banorëve, Bashkia e Tiranës nis shumë shpejt punimet për rehabilitimin e rrugëve në zonën e Freskut, Thesarit dhe të Qesarakës.

Gjatë takimit me gratë dhe të rinjtë socialistë, kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj deklaroi se këto investime nuk janë për zgjedhjet e ardhshme, por për gjeneratat e ardhshme.

“I gjithë rrjeti i ujësjellësit është vendosur më në fund dhe Fresku është futur në rrjetin qendror të Ujësjellësit të Tiranës, duke u larguar nga puset dhe zgjidhjet provizore. Me të mbaruar faza e ngjeshjes së tokës, do të fillojmë me shtresat asfaltike dhe sinjalistikën. Atëherë mund të themi realisht që Fresku, Thesari, Qesaraka është integruar në Tiranë”, u shpreh Veliaj.

Lajmi tjetër i mirë nga kryebashkiaku ishte ndërtimi i shkollës së re, e cila do të ketë të integruar parashkollorin, 9-vjeçaren dhe të mesmen. “Sapo kemi nënshkruar kontratën dhe siç filluam te Njësia 8, për punë ditësh do të fillojmë kantierin te ish-SHIU (Shërbimi Informativ Ushtarak). Do të jetë një mega-kantier dhe një shkollë 10 mijë metra katrorë, 9-vjeçare dhe e mesme. Për prindërit është një lehtësi e jashtëzakonshme sepse që nga mosha 4-5 vjeç deri në 18-vjeç, fëmija nuk ka nevojë të largohet nga lagjja, nuk ka nevojë të harxhojë një orë në fugon vajtje-ardhje”, tha ai.

o.j/dita