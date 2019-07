Veliaj: Qytetarët duan më shumë punë, kështu përkthehet vota

Moti me diell i stinës së verës, përtej temperaturave të larta, i ka mundësuar Bashkisë së Tiranës të përfundojë një pjesë të investimeve si në qendër ashtu edhe në periferi të Tiranës.

Një prej shmbujve më të mirë të kësaj është blloku i banimit në Rr. “Sokrat Miho” në Kashar, i cili falë infrastrukturës së re dhe më cilësore, tashmë është pjesë përbërëse e Tiranës jo vetëm në letër po edhe në pamje.

Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj ka inspektuar përfundimin e punimeve dhe ka vënë në dukje se kjo zonë, deri dje, ishte një baltovinë e paurbanizuar, kurse tani ka pësuar një ndryshim të jashtëzakonshëm.

Veliaj u shpreh: “Nuk ka gëzim më të madh se sa të marrësh uratën dhe falenderimet e banorëve, kur shikon se atyre u është rritur vlera e shtëpisë, po u shiten dyqanet, po u ecën biznesi. Duke parë fotot se si vetëm për pak ditë kjo zonë, nga një baltovinë e paimagjinueshme, është transformuar kaq shumë, besoj se ka një përgjigje: Ajo është vota!”.

Ai nënvizoi se besimi i dhënë nga qytetarët, përmes mbështetjes masive me votë në 30 qershor, është përkthyer menjëherë në më shumë investime. Kryebashkiaku siguroi se ndryshimi do të prekë çdo lagje, njësoj si në këtë bllok banimi, duke theksuar: “Në 30 qershor Kashari na dha një votë masive për t’u urbanizuar si qendra e Tiranës dhe bashkë me Blerinën nuk pritëm katër vjet, as katër javë, që t’ia kthenim menjëherë përgjigjen Kasharit. Siç bëmë në këtë bllok, do bëjmë në çdo bllok”.

Kryebashkiaku deklaroi se fitorja historike në Kashar ishte edhe një mesazh i qartë se përtej politikës, për qytetarët rëndësi ka zgjidhja e shqetësimeve të komunitetit të tyre.

Veliaj nënvizoi: “Dua t’i falenderoj të gjithë banorët e Kasharit për besimin e jashtëzakonshëm që na dhanë, një fitore historike në Kashar për PS. Ishte një mesazh që na dha populli: Ata duan që të zgjidhim hallet e tyre, jo hallet e politikanëve. 30 qershorin e panë si një mundësi për të na dhënë një marrëveshje, për të na dhënë një votëbesim, një kontratë, që ne të zgjidhim hallet e tyre. Jemi kthyer sot për të zgjidhur këtë hall, nesër për të zgjidhur një hall tjetër, e kështu me radhë”.

Veliaj siguroi se puna nuk do të ndalet me kaq, por do të vijojë edhe me realizimin e një sërë investimesh të rëndësishme, si Bulevardi i Kasharit dhe projekti tek “Shqiponja”.

Veliaj bëri të qartë: “Do jemi posaçërisht të vëmendshëm, duke nisur nga rruga e madhe, që është aksi dhe damari kryesor i qarkullimit në Kashar, te zona e Astirit, Rr. “Teodor Keko”, nënkalimi dhe mbikalimi i “Shqiponjës”. Teksa po rregullojmë të gjithë pjesët kapilare, sigurisht do të rregullojmë edhe damarët kryesorë, ku qarkullon ‘gjaku’ financiar dhe ekonomik i zhvillimit të Tiranës. Garantoj të gjithë qytetarët se e kemi lexuar votën e tyre me shumë përulësi, me këmbë në tokë, për më shumë punë”.

Kryebashkiaku shtoi se do të shtohet vëmendja për zonat periferike dhe rurale, duke premtuar: “Transformimi më i madh që unë pres të shoh në këto 4 vite do të jetë në këto zona periferike, kryesisht njësitë që janë më afër Tiranës, që janë urbanizuar përtej natyrës së tyre rurale, si zona e Kasharit, Freskut, zona e Kopshtit Botanik, sepse besoj që vetëm atëherë kur Tirana ecën me të njëjtën shpejtësi, si në qendër, edhe në periferi, mund të quhemi një qytet dinjitoz dhe i hapur për të gjithë”.

e.ll./dita