Veliaj: Rrethrrotullimi i makinave kalon nëntokë, Unaza e Madhe do të bëhet

Tirana do të ketë një nga hyrjet më të bukura, e cila lehtëson qarkullimin e automjeteve që hyjnë e dalin nga kryeqyteti, por që përmirëson pamjen e një prej nyjeve më të rëndësishme dhe zonës rreth saj. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, së bashku me Drejtoreshën e Përgjithshme të Autoritetit Rrugor Shqiptar, Sonila Qato, dhe arkitektë e urbanistë të tjerë, morën pjesë në prezantimin e projektit të sheshit “Shqiponja”, i cili vjen në formën e një nënkalimi me korsi të dedikuara për autobusët, biçikletat, dhe i jep një rëndësi të veçantë gjelbërimit.

Në fjalën e tij prezantuese, kryebashkiaku Veliaj vlerësoi propozimin e bërë dhe theksoi se kalimi nëntokë i rrethrrotullimit i jep qytetit një pamje krejt tjetër. “Një nga temat kryesore që kemi adresuar ka të bëjë me mundësinë dhe propozimin për transformimin e rrethrrotullimit “Shqiponja”, nga një zgjidhje në lartësi në një zgjidhje në thellësi.

Kur infrastrukturat masive, pra autostradat, përshkojnë zona urbane, si ato që kemi parë në kryeqytete ose qytete të mëdha të Europës, kemi parasysh këtu rastin e Brukselit apo Milanos, zgjidhja ka qenë në thellësi. Pra, në vend që të kemi kate, që pengojnë pamjen e hyrjes së qytetit me infrastrukturë masive të betonizuar në lartësi, këto i çojmë në thellësi. Propozimi kryesor fillestar ka të bëjë me kalimin në kate nëntokësore, që nuk ndërpresin qarkullimin”, tha Veliaj.

Po ashtu, ai theksoi se ky propozim sjell mos-ndarjen e qytetit me një mur artificial, i cili do të krijohej nga lidhja e unazës me rrethrrotullimin nëpërmjet këmbëve dhe murit të betonit.

“Propozimi ynë shkon nga alternativa ku autostrada ngrihet në këmbë dhe në njëfarë mënyre krijon një urë artificiale midis Njësisë 7 dhe zonës së Astirit, Kasharit apo Yzberishtit, në kalimin në nivel zero, çka për këmbësorët, bizneset dhe ata që duan të shfrytëzojnë hapësirat e trotuareve apo mini-sheshet që krijohen në çdo kryqëzim, të kemi mundësi që t’i shtojmë vlerë dhe jo të krijojmë një mur ndarës, që shërben vetëm për makinat si mjet lidhës, kurse për dy komunitetet shërben si mjet ndarës”, theksoi kreu i bashkisë.

Projekti i rishikuar sjell po ashtu korsi të dedikuara për mjetet e transportit publik, si dhe përdoruesit e biçikletatave. “Edhe pse është një autostradë kombëtare, ky segment përshkohet nga linjat e transportit publik të Tiranës; aty kalon Unaza e Tiranës së Re, e cila tani vjen si një linjë unazore dhe përputhet në këtë segment me gjurmën e Unazës së Madhe, ndaj kemi planifikuar edhe korsi për transportin urban apo shërbime të tjera alternative si taksi dhe korsi biçikletash”, nënvizoi kryebashkiaku Veliaj.

Kreu i Bashkisë së Tiranës vuri theksin edhe te përfitimi që do ketë gjithë zona e Astirit nga zhvillimi i një prej projekteve më moderne për qytetin.

“Lajmi tjetër i mirë për dikë që jeton te Astiri dhe që nuk vesh uniforma politike, është se i ka rënë ‘bingo’. Pra, aty kalon nyja që në 10 vitet e ardhshme do të jetë nyja më nevralgjike, me më shumë prioritet për bizneset, për tregtinë, për vendosjen strategjike të çdo ndërtese dhe të çdo shërbimi në hyrje të Tiranës.

Është fakt se sot shumë prej ish-protestuesve janë përfitues jo vetëm të Planeve të Detajuara Vendore, për të cilat kanë filluar kantieret e para. Pra, nga një vend komplet i humbur ku shiteshin fenelina, llaska, tasa makinash, lavazhe, gomisteri dhe lloj-lloj improvizimesh, kaloi në një zonë ku jo vetëm merr vlerë, ku një pronar real i atij komuniteti sot do të përfitojë më shumë prej këtij zhvillimi se ç’përfitonte nga teneqet, zaptimi, kasollet dhe të gjithë improvizimet që ndodhin në këtë territor”, shtoi Veliaj.

Ndërkohë, ai vuri theksin në fjalën se askush që preket nga zhvillimi i këtij projekti nuk do të mbetet pa strehim. “Sigurisht, për ata që janë pa asnjë pronë, pa asnjë të ardhur, pa asnjë letër, kemi filluar një trajtim social. Kemi sot familje që jetojnë shumë herë më mirë te banesat sociale, që i kanë me letra dhe që i kanë me gjithë rregullat e shtetit, krahasuar me çfarë i kemi gjetur mbi pusetat dhe kolektorët tek zona e Astirit”, tha Veliaj.

Ai nënvizoi se projekti i Unazës së Madhe do të vazhdojë dhe se qyteti nuk mund të mbetet peng i një grupi të vogël njerëzish, që kanë zgjedhur t’i shërbejnë politikës.

“Unaza do bëhet, do bëhet me cilësi, do bëhet brenda kostos, do bëhet në kohë rekord, dhe besoj që për Tiranën dhe Shqipërinë që e sheh Tiranën si një kryeqendër ku mbaron edhe punët e veta, është një lajm i jashtëzakonshëm. Ky është momenti ideal që të ndajmë mendjen për investimin që do të bëjmë tek “Shqiponja”, ku falë kontributit të Ministrisë së Transporteve qyteti do të trashëgojë dhe do të marrë si pajë një nga investimet që ndodh një herë në 100 vjet. Ndaj, nuk kemi kohë të lejojmë që një minorancë e zhurmshme partiake të pengojë shumicën e qytetit që do të lëvizë apo edhe shumicën e banorëve aty që, në fund fare, duan zgjidhje”, u shpreh Veliaj.

Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, në fjalën e saj, vuri theksin te zgjidhja që i jep ky projekt si vijueshmërisë së trafikut, ashtu edhe problemit që krijohej në hyrje të qytetit.

“Tiranës nuk i shkon që të ketë një barrikadë në hyrje të saj. Ne jemi një kryeqytet që kemi hapur dyert dhe kërkojmë të ftojmë të gjithë ata që jetojnë jashtë Tiranës apo jashtë vendit, dhe barrikadat e betonit kanë vite që nuk na shkojnë. E parë në syrin e një qytetari që jeton në këtë qytet, që rrit fëmijë në këtë qytet, ky që propozojmë sot është një projekt që i shkon qytetit tim, ku unë jam lindur e rritur, ku rris fëmijët e mi, ku dua të ketë sipërfaqe të gjelbra, por edhe zgjidhje teknike për automjetet që do të vijnë, duke shtuar korsi për biçikletat dhe këmbësorët”, u shpreh Balluku.

Gjithashtu, ajo nënvizoi se projekti i rishikuar dhe futja e rrethrrotullimit në thellësi do t’i japë gjithë zonës një shesh të mirëfilltë.

“E parë në anën teknike, për sa kohë sigurohet rrjedhshmëri e pandërprerë e trafikut dhe zgjidhet problemi i ngërçit që kemi pasur deri më sot, orët e gjata të pritjes nëpër semaforët apo shkëmbimi me mirëkuptim rreth “Shqiponjës”, gjithçka duket në vendin e duhur. Nga ana vizuale, kjo është Tirana, duket si një pjesë e sheshit “Skënderbej”, që është spostuar në hyrje të saj”, tha ministrja.

