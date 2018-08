Veliaj shigjeton Metën për Teatrin dhe kërkon të “ndeshet” me Bashën

Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ka sulmuar presidentin Ilir Meta për çështjen e Teatrit Kombëtar.

Në një intervistë për Vizion Plus, Erion Veliaj, thotë se argumentet e kreut të shtetit për kthimin e ligjit në parlament janë të njëjtat me ato të Partisë Demokratike, duke lëne kështu të nënkuptohet se Ilir Meta është bere pale me opozitën.

Veliaj tha se Bashkia e Tiranës dhe qeveria, duke ndjekur thirrjen e Presidentit Meta, zhvilluan disa dëgjesa me artistët dhe arkitektët.

“Së pari, argumentet e presidentit janë kopje e argumenteve të PD. I kam parë të dyja letrat, edhe atë të Komisionit që drejtohet nga PD në Parlament, edhe të zonjës që drejton komisionin e Kulturës, edhe zotrisë që drejton komisionin e Integrimit. Në gjuhën e kompjuterit quhet copy-paste, pra ta marrësh tekstin nga diku e ta ngjisësh diku tjetër. Për këtë arsye m’u duk e pandershme që m’u kërkua të negocioj me aktorët, se po të më thoshin negocio me krerët e opozitës, do ishte më e ndershme”, tha Veliaj.

Veliaj nënvizoi se politika që pengoi edhe këndin e lojërave duke nxjerrë Bujar Nishanin aty, po bën të njëjtën gjë tani me presidentin e radhës. “Politika që pengoi edhe këndin e lojërave, nxori Bujar Nishanin aty, po bën të njëjtën gjë tani me presidentin e radhës. Po mundohet të përdorë çdo mjet të partiçkave që po vjen e reduktohen dhe në pamundësi për të pasur kandidatë për zgjedhjet e ardhshme dhe në pamundësi për të pasur ide për zgjedhjet e ardhshme, po importojnë kryetarë bashkish nga qytetet e tjera, siç importonin protestues për lodrat”, theksoi Veliaj.

Ai është i bindur për kandidimin sërish ne zgjedhjet e ardhshme lokale dhe pret vetëm zyrtarizimin.

Kur vjen fjala për atë që do të ketë përballë në betejën e 2019-ës për kryeqytetin Erjon Veliaj ka një preferencë: Lulzim Bashën.

“Unë nuk kam frikë asnjë nga PD. Kjo për ne nuk është fushatë frike, por fushatë shprese. Duhet të jetë frikë për ata. Dhe mes frikës dhe shpresës, se ka njerëz që bëjnë fushatë frike, unë besoj tek një fushatë shprese. Në vitin 2015 fituam në një fushatë shprese, dhe u munduam që ta materializonim atë në projekte konkrete për Tiranën. Dhe sot Tirana është më e mirë nga ajo që ishte dje. Mjafton të shohësh vlerësimin e të huajve, turizmin që është shtuar, çmimet që jepen ndërkombëtarisht nga ata që dinë të vlerësojnë punën e qyteteve, Tirana sot është më e mirë.

Kështu që, kushdo të jetë, ideale do të ishte që të qe Luli vetë, t’i dalë zot partisë. Ka kaq kohë që i shmanget çdo beteje. Edhe atë betejë që Edi Rama e fitoi me ato 10 vota, u desh t’ia fitonte “babai i tij politik”, t’ia vidhte, si një prind që i merr lodrën një fëmije tjetër për t’ia dhënë fëmijës së tij. Kështu që as atë lodër nuk e fitoi. Dhe mirë do ishte që të ishte ai, dhe të kishte një ballafaqim mes gjumit dhe punës. Por për sa kohë që gjumi do të ketë përfaqësuesin e gjumit nuk ka rëndësi fare emri, përsa kohë vjen nga partia e gjumit. Nëse doni të shikoni sesi një parti mund të menaxhojë qytetin, shikoni si menaxhon parkingun e vet, dhe mjafton të shikoni sesi nuk kalon dot trotuarin para SHQUP-it, se janë makinat radhë, për të kuptuar se ata nuk disiplinojnë dot trafikun. Nëse nuk menaxhojnë dot parkimin te selia e tyre, si mund t’ia bëjnë gjithë trafikun e kryeqytetit. Në këtë sens kushdo që të jenë përballë, fushata ime, është fushate shprese. Fushata e gjumit do përfaqësues me pizhame”, tha Veliaj.

a.s/dita