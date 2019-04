Veliaj: Shkolla e re në Kodër-Kamëz, xhevahiri i parë i 17 shkollave që do ndërtohen (foto)

Shkolla e re që do të ndërtohet në Kodër Kamëz do të jetë xhevahiri i parë i 17 shkollave që do të nisin të ndërtohen shumë shpejt në Tiranë. Përmes një postimi në Facebook, Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj siguron se beteja në kryeqytet për të zhdukur mësimin me dy turne pas 30 vitesh do të fitohet. “Beteja jonë për të zhdukur mësimin me dy turne, pas 30 vitesh, do të fitohet sapo të hedhim themelet e shkollës së re në Kodër-Kamëz, e cila do të jetë xhevahiri i parë i 17 shkollave që do të nisin të ndërtohen shumë shpejt në Tiranë”, shkruan Veliaj.

Garancia më e mirë për këtë janë çerdhet, kopshtet dhe shkollat e ndërtuara gjatë këtyre katër viteve në kryeqytet. Duke renditur një sërë investimesh që janë bërë për përmirësimin e infrastrukturës për çerdhe, kopshte dhe shkolla, Veliaj shprehet krenar për punën e pakursyer të bërë gjatë kësaj periudhe.

“Kur shoh sa shumë kemi bërë në këto 4 vjet, më mbush me krenari puna e pakursyer për çerdhet, kopshtet dhe shkollat e Tiranës. Ndërtuam 5 shkolla ë reja: “Kosova” te Rr. Elbasanit, “Ardian Klosi” te Bregu i Lumit, “Betim Muço” në Kombinat, “Hasan Tahsin” te Njesia 2, ‘Servete Maçi’ te Njesia 8, dhe rikonstruktuam me themel dy nga shkollat ikone të qytetit që kanë prodhuar kaq shumë talente shqiptare në botë, Liceun Artistik “Jordan Misja” dhe Shkollën e Baletit”, shkruan ai.

Kreu i Bashkisë nënvizon se këto shkolla me standarde, janë garancia se fëmijët jane aseti më i vyer i qytetit dhe për ta ia vlen çdo mund e përpjekje. “Këto shkolla me standarde, me klasa e laboratorë model, tashmë të përfunduara, janë garancia jonë se fëmijët, gjenerata tjeër, jane aseti më i vyer i qytetit dhe për ta ia vlen çdo mund e përpjekje. Bashkë”, deklaron kryebashkiaku Veliaj.

