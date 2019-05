Veliaj shtron iftar: Distancim nga çdo gjë e dëmshme

Me rastin e Muajit të shenjtë të Ramazanit, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj shtroi dje një darkë Iftari për udhëheqës fetarë dhe shpirtërorë të bashkësive shqiptare, anëtarë të kabinetit qeveritar, deputetë, ambasadorë dhe përfaqësues diplomatikë, si dhe përfaqësues nga komuniteti medias dhe i biznesit.

Duke iu uruar mirëseardhjen të pranishmëve, Veliaj vlerësoi harmoninë dhe respektin e ndërsjellë që ekziston mes komuniteteve fetare në vendin tonë, si një vlerë e shtuar.

“Dua të falenderoj imamin e Tiranës, myftiun e Tiranës, imamët e 30 xhamive të ndryshme të Tiranës, që janë pjesë e këtij bashkimi sot, njerëz që ndajnë një vakt se jetojmë në një qytet, kemi hedhur rrënjë në të njëjtën shoqëri. Dua të falenderoj përfaqësuesit e besimeve të tjera që na janë bashkuar sot, për të theksuar se mbi të gjitha jemi shqiptarë, respektojmë njëri-tjetrin dhe mënyra se si falim nuk janë arsye për të na ndarë, janë arsye për të na bashkuar”, tha Veliaj.

Ai nënvizoi se ky muaj i shenjtë është edhe një distancim nga çdo gjë e dëmshme, që as Shqipëria dhe as shoqëria shqiptare nuk i meriton.

“Është një distancim nga çdo gjë e dëmshme, nga mendime të dëmshme, nga fjalë të dëmshme, nga energji të këqija që harxhojmë me njëri-tjetrin, nga paudhësi që ndoshta as ky vend s’i meriton, po as shoqëria s’i meriton, po as ata që i kemi pranë nesh nuk i meritojnë. Nëse e kuptojmë si muajin më të shenjtë të besimtarëve myslimanë, muajin kur Perëndia i dha fjalët e para të Kuranit profetit Muhamed, atëherë edhe reflektimi shkon përtej sakrificës ushqimore, për të mbajtur larg çdo tundim për t’i bërë keq dikujt që kemi afër”, tha Veliaj, teksa shtoi se ky muaj është edhe një moment reflektimi për të gjithë, për të kuptuar që kjo shoqëri ka evoluar dhe rri në këmbë, falë tolerancës.

“Nuk mund të jemi besimtarë kur respektojmë namazin dhe pastaj marrim prapë gurët dhe zihemi me njëri-tjetrin; nuk mund të jemi besimtarë të krishterë kur mbaron lutja në kishë dhe marrim topin e godasim njëri- tjetrin; kështu, s’mund të jemi besimtarë të asnjë feje, e të asnjë Zoti. Ndaj, shpresoj shumë që ky të jetë një moment reflektimi për të gjithë, edhe për të kuptuar që kjo shoqëri ka evoluar dhe rri në këmbë, sepse tolerojmë njëri-tjetrin”, shtoi kryebashkiaku.

Bashkia e Tiranës është kujdesur që në muajin e sakrificës dhe të solidaritetit, askujt të mos i mungojë një vakt i ngrohtë, teksa çdo mbrëmje shtron iftar për njerëzit e pamundur. Veliaj siguroi se kjo frymë solidariteti për njerëzit në nevojë dhe fryma e bashkëjetesës mes komuniteteve fetare do të vijojë, për t’i treguar të gjithëve se ky qytet është themeluar mbi tolerancën dhe harmoninë.

“Pas 10 ditësh është Bajrami, por unë do të doja që të jetuarit me devotshmëri, në mënyrë të virtytshme, të jetë diçka që na shoqëron në çdo moment të jetës sonë. Ne do të vazhdojmë ta ruajmë këtë frymë, ashtu si vëllezërit e krishterë na janë bashkuar sot, ashtu do t’ju bashkohemi edhe ne në festimet e tyre, për të treguar se ky qytet është themeluar fort mbi tolerancën, mbi bashkëjetesën dhe mbi një harmoni të pazakontë. Le ta vazhdojmë çdo muaj e çdo ditë në qytetin tonë, për të punuar për vendin tonë dhe për familjet tona”, u shpreh Veliaj.

Një falenderim të veçantë, kreu i Bashkisë e bëri për të gjithë ata që shërbejnë në komunitet dhe përfaqësuesit e besimeve fetare.

“Unë jam duke mbyllur 4 vite shërbimi në këtë qytet, e shumë prej atyre që drejtojnë xhamitë sot këtu më kuptojnë më mirë se kushdo tjetër, se puna me njerëzit është një nga punët më të vështira. Njerëzit kanë ego, kanë aspirata, ambicie, inate, njerëzit janë si këto enët e qelqit që po shërbejmë sot, në momentin që marrin një krisje, nuk ngjiten më. Për të gjithë ata që drejtojnë punën me njerëzit e kuptojnë sesa e vështirë është, prandaj meritojnë respekt maksimal”, tha Veliaj.

Myftiu i Tiranës, Ylli Gurra tha se muaji i Ramazanit është muaji i drejtësisë dhe theksoi se një shëmbëlltyrë e këtij bashkëshërbimi frymor dhe fizik janë edhe të gjitha mensat sociale ku është shërbyer ndaj njerëzve në nevojë.

“Bashkëvëllai im, shërbëtori i parë i Tiranës jo pa qëllim tha se iftaret nuk janë thjesht sofra të përbashkëta të ushqimeve me pjata të ndryshme, por së pari janë sofrat e zemrave, e bashkëvëllazërisë tonë bujare, fetare dhe tradicionale kombëtare, janë një dëshmi e gjallë se ne kemi shumëçka për të bërë dhe për të ndarë me njëri-tjetrin. Muaji i Ramazanit është muaji i drejtësisë. Po ashtu, një shëmbëlltyrë e këtij bashkëshërbimi frymor dhe fizik janë edhe të gjitha mensat sociale ku kam pasur rastin që të ndaj një drekë, një darkë apo iftare me njerëzit”, tha Gurra.

b.b/dita