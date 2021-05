Veliaj takon Matthew Palmer në Washington DC: Bashkëpunim me kryebashkiakët e SHBA-ve për “Tirana, kryeqyteti Europian i Rinisë 2022”

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj gjatë vizitës së tij në Washington DC ka zhvilluar një takim me zëvendës-ndihmës Sekretarin amerikan të Shtetit, Matthew Palmer.

Ai ka ndarë disa foto me Palmer në rrjetet sociale.

“Shumë i lumtur që takova Zv/Sekretarin e Shtetit, Matthew Palmer në Washington, DC! 🇦🇱❤️🇺🇸

Qytetet janë një platformë e shkëlqyer bashkëpunimi dhe inovacioni. Po përpiqemi që Tirana të jetë jo vetëm një urë-lidhëse në rajon, por edhe të bashkëpunojmë me kryebashkiakët në SHBA dhe qytetet tona simotra, teksa përgatitemi për #EuropeanYouthCapital2022″, shkruan Veliaj në Twitter.

Truly enjoyed meeting DAS Matthew Palmer in Washington, DC! 🇦🇱❤️🇺🇸

Cities offer a great platform for innovation & coop. We’re committed to Tirana being a bridge-builder in the regjon as well as partner with US mayors and our sister cities as we gear for #EuropeanYouthCapital2022 pic.twitter.com/vLI8xbtjhW

— Erion Veliaj #EYC2022 🇪🇺🇦🇱 (@erionveliaj) May 18, 2021