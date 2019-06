Veliaj: Tirana nuk e pranon bullizmin, të votojmë për të ardhmen e fëmijëve tanë

Zgjedhjet e 30 qershorit do jenë një ditë feste, ku qytetarët e Tiranës do të vendosin për vazhdimin e punëve të mira në kryeqytet.

Kandidati socialist për kryetar të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj zhvilloi një takim me gra dhe vajza të kryeqytetit, u shpreh se askush nuk mund të pengojë zbatimin e ligjit dhe të drejtën e shqiptarëve për të votuar dhe zgjedhur njerëzit që do tu ofrojnë atyre shërbimet e kërkuara.

“Më e bukura është se thonë; e duam Lalin se ka punuar shumë mirë por prej inatit mos votoni. Është një logjikë, është një skizofreni e paimagjinueshme. Po si mund të thuash i duam punët e mira por mos votoni. Ose do votosh dhe do thuash të vazhdojnë punët e mira, ose rri në shtëpi e mos voto. Dhe si ka mbërritur kombi ynë, në vitin 2019, në 107 vite pavarësi ku ti thuhet njerëzve mos votoni një komb që mezi e ka pritur të ketë votime. Ndaj dhe unë besoj që bullizmin që nuk ia tolerojmë as fëmijëve, as grupit në kopsht, as klasës nëntëvjeçare, as nxënësit në gjimnaz, si mund t’ia tolerojmë një të rrituri që zë valët televizive? Çfarë shembulli japim? Kur një fëmijë sheh emisione këtë muaj, thotë; ah kështu ecke përpara në jetë. Bëhu rrodhe, bëhu i zhurmshëm, kërcëno që tjetrin se do ta rrahësh dhe kështu ke për të ecur në jetë”, tha Veliaj.

Ai theksoi se shoqëria jonë nuk mund ta pranoi bullzimin dhe se ka ardhur momenti që ajo të reflektojë dhe një shoqëri që kërkon të ecë përpara nuk mund të pranojë që ti hapë rrugë budallait sa herë që ai kërkon të të pengojë.

“Një tjetër idiotësi që ne themi është që “hapi rrugë budallait” këtë e dëgjoj edhe këtë muaj, po mirë më Lali ti i fituar je hapi rrugë budallait, po mirë më thoni një vend të zhvilluar në botë që eci përpara me këtë filozofi, pra më thoni Franca, Parisi u bë Paris se i thanë hapi rrugë budallait se po të ishte ti hapje rrugë budallait në Paris ishte giotina dhe priteshin kokat pa e pyetur tjetrin me gjyq me gjëra s’kishte civilizim. Po jo Franca tha budallait nuk i hapim rrugë dhe u bë Franca që është sot. Më thoni në Amerikë funksionon hapi rrugë budallait siç themi ne? Amerika ka kuptuar që budallait nuk i hapet rrugë i hapet rrugë, të mençurit, të aftit atij që është me 10-ta, atij që është sipërmarrës, atij që është talent, atij që i merr gjërat me meritë prandaj është Amerika ku është sot se nuk i hap rrugë budallait. Ndaj dhe unë them që ky është një moment reflektimi ku jemi ne si shoqëri do i hapim rrugë budallait ose do themi: Ej prit pak ky vend ka shumë probleme po në fund të ditës ka një masë kritike të njerëzve të mençur, të pjekur që kanë parë botë me sy që janë perëndimor që kanë bindje demokratike të cilët thonë e di çfarë? Do ta respektoj gjithmonë të drejtën tënde do biem dakord edhe që mos të biem dakord po kurrë nuk do të inkurajojmë bullizmin dhe kurrë nuk do të mbajmë peng të ardhmen e kalamajve tanë për ata që i kanë zgjidhur hallet e kalamajve të tyre”, tha Veliaj.

Më tej ai u shpreh se krerët e opozitës së sotme nuk janë të sinqertë me popullin, teksa fëmijët e vet i kanë çuar në shkolla jashtë shtetit, ndër fëmijët e shqiptarëve I përdorin si mish për top për të arritur qëllimet e tyre politike.

“Unë nuk kam asnjë problem me ata që i kanë zgjidhur hallet e kalamajve të tyre, përkundrazi urimi im është nga zemra: u bëfshi 100 vjeç! shkofshin më lart se prindërit e tyre që tashmë kanë shkuar lart dhe Shqipëria u ka dhënë çdo gjë, i ka bërë presidentë, i ka bërë kryeministra por ka një moment hipokrizie në momentin që fëmijët e tu nuk lindin në spitalet tona, në momentin që fëmijët e tu nuk shkojnë në çerdhet dhe kopshtet tona, momentin që fëmijët e tu nuk kanë pasaportat tona, momentin që fëmijët e tu nuk kanë adresë shtëpie këtu se janë të gjithë jashtë dhe ti kërkon që fëmijët tanë të vijnë ata dhe të hedhin molotov dhe të hedhin fishekzjarr dhe të rrihen me policët se i keni parë kur protestat janë të dhunshme janë kalamajtë tanë, kalamajtë e shqiptarëve kurse kur janë paqësore janë kalamajtë e tyre që vijnë për vizitë në Shqipëri. Tani pyetja që kam unë është? Nëse këta i kanë zgjidhur hallet e tyre a mos është ky momenti që ne të fokusohemi si do të zgjidhim hallet tona për ata që kanë që të jetojnë në këtë qytet të krijojnë familje në këtë qytet ti shohin fëmijët e tyre të rriten në këtë qytet dhe të hedhim rrënjë dhe degë në këtë qytet”, u shpreh Veliaj.

Ndaj për të gjitha këto arsye ai ftoi të gjithë qytetarët e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë që të dalin të dielën në votimet si e vetmja mënyrë për të bërë më të mirë jetën e fëmijëve dhe familjeve të tyre.

“Nuk dua fare as të bëni fushatë për mua as të thoni voto këtë voto atë po nuk mund të themi; ej që nuk mund të lëmë disa njerëz që nuk e kanë lidhur fatin me Shqipërinë, dhe që i kanë zgjidhur hallet e tyre të mbjellin në shoqërinë tonë në familjet tona, në pallatet tona, shkollat tona, këtë frymë sherri, urrejtje dhe përçarje që ka 30 vite që na lë pas. Ndaj nëse kam një kërkesë të fundit është që këto 3 ditë hajt ti shfrytëzojmë të kurojë disa plage, dhe që të sigurohemi që në datë 1 korrik të zgjohemi me qytetar, më të bashkuar dhe më optimist për atë që duama të arrijmë”, tha kandidati socialist i Bashkisë së Tiranës.

e.t./dita