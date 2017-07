Veliaj: “Tirana Policentrike” projekti kyç i yni

Bashkia e Tiranës, në bashkëpunim me Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës të Universitetit Politeknik të Tiranës, organizuan një tryezë diskutimi me studentë të vitit të katërt, të cilët prezantuan disa nga projektet e tyre se si mund të zhvillohet kryeqyteti në vitet e ardhshme. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, u njoh me punimet e studentëve në ekspozitën e hapur në ambientet e Piramidës, ndërsa premtoi se për projektet më të mira do të shihet mundësia që ato të realizohen. “Do ta marrim shumë seriozisht çdo propozim konkret. Ky është vetëm fillimi i një bashkëpunimi sepse besoj që kemi talente të jashtëzakonshëm në qytetin tonë”, u shpreh Veliaj në takimin me studentët.

Ai vlerësoi se pavarësisht debateve që mund të shkaktojnë projekte të ndryshme, sikurse ka ndodhur edhe në Tiranë, ato krijojnë një pikë referimi për zhvillimin e ardhshëm të qytetit. “Më vjen mirë që jemi në një situatë, ku jo vetëm flasim për gjërat, por edhe i bëjmë ato. Gjërat që bëjmë mund ta provokojnë shoqërinë, mund të shkaktojnë reaksion, mund të prodhojnë edhe histeri, siç ka ndodhur me disa projekte të bashkisë, por unë besoj se arkitektët janë edhe pak artistë provokatorë. Një produkt arkitekture nuk është vetëm një koleksion llaçi, tullash, metali e pjesësh përbërëse të ngurta që prodhojnë një objekt, por në thelb provokojnë shoqërinë, krijojnë një ekosistem, një pikë referimi, përkthehen në një toponim të ardhshëm që njerëzit e lidhin me historitë e jetës së tyre”, tha kryebashkiaku.

Veliaj deklaroi se aktualisht Tirana është në një moment fantastik të saj, ku çdo ditë punohet me ritme të shpejta për përmirësimin e infrastrukturës dhe ku një vëmendje i është kushtuar edhe marrjes së mendimit të profesionistëve të fushës për të gjetur zgjidhjet më të mira. “Në këto dy vite si kryetar bashkie, kam kuptuar se ti mund të kesh idetë më të mira në botë, si për shembull ideja e Tiranës policentrike, për të cilën është folur që kur unë kam qenë fëmijë, por kërkon vendimmarrje. Sot besoj jemi në një moment fantastik për Tiranën, kemi vendimmarrje të shpejtë, por edhe një hapje të madhe ndaj atyre që janë ekspertë të fushës”, tha ai, ndërsa garantoi se Bashkia e Tiranës është e gatshme që të marrë vendime të guximshme, pavarësisht histerisë dhe gjithë debateve që gjithmonë shkaktojnë vendimmarrje të tilla, jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë.

“Teksa lexoj historinë e Italisë, se çfarë bëhej në shumë prej piazza-ve aty, thua: ‘S’ka mundësi që njerëzit të kenë protestuar për këtë’. Por, ja që kështu ka ndodhur! Ndaj, them se kjo është pjesë e lojës, është pjesë e jetës, e proceseve që kalojmë. Di t’ju them dhe t’ju premtoj se nëse do të ketë vendime të guximshme apo nëse do të ketë në fakt propozime të guximshme, do i komplementojmë me vendime të rëndësishme, që nënkupton edhe vendimin politik për të bërë diçka dhe për të ndërmarrë një hap, por sigurisht edhe vendimin tjetër të rëndësishëm për të financuar një drejtim të caktuar, që të gjithë së bashku mendojmë se është mënyra më e mirë për të ecur përpara”, u shpreh kryebashkiaku Veliaj.

Duke u ndalur në problemin e ndërtimeve informale në kryeqytet dhe në çështjen e lejeve të ndërtimit, Veliaj deklaroi se sot në Tiranë janë rreth 160 mijë objekte të ndërtuara në kundërshtim me ligjin. “Shoh shumë njerëz që gabimisht mendojnë se problemi janë ndërtimet me leje. Unë si kryetar bashkie, them s’është kështu. Në Tiranë janë një problem ndërtimet pa leje. Ne si Bashki, ndërtime me leje kemi dhënë 16, ndërtime pa leje në Tiranë janë 160 mijë. Këtë si do e adresojmë? Si integrohen, si urbanizohen? Ndaj besoj se projekti kyç është projekti i Tiranës policentrike”, tha ai. Kreu i Bashkisë deklaroi se në bashkëpunim dhe me qeverinë, po punohet që krahas legalizimit, të vijojë puna për urbanizimin e këtyre zonave në mënyrë që qytetarët të marrin të gjithë shërbimet e nevojshme aty ku ata jetojnë.

Veliaj shprehu bindjen se zgjidhja për zhvillimin e ardhshëm të kryeqytetit është krijimi i Tiranës policentrike. Sipas tij, plani urbanistik i Stefano Boerit parashikon zhvillimin e qytetit, duke rregulluar raportet me dendësinë, në mënyrë që qytetarët t’i marrin shërbimet sa më pranë banesës së tyre. Ekspozita me punimet e studentëve të Fakultetit të Arkitekturës dhe të Urbanistikës do të jetë e hapur për publikun në ambientet e Piramidës nga data 12-20 Korrik.