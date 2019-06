Vende të lira pune për mësuesit, nis faza e dytë e aplikimit

Arsimtarët që kanë kaluar fazën e parë të konkurimit për vendet e lira të punës në shkollat e arsimit parauniversitar tashmë duhet të aplikojnë online në portalin “Mësues për Shqipërinë”, ku do të bëjnë edhe regjistrimin për testimin e informatizuar. Autoritetet e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë bëjnë me dije se në portal mund të aplikojnë vetëm mësuesit që kanë kaluar fazën e aplikimit me dosje. Data 28 qershor është edhe afati i fundit i lënë në dispozicion të gjithë mësuesve që do të vijojnë më tej procedurat e konkurimit për vendet e lira të punës në shkollat e arsimit të detyruar dhe gjimnaze. Çdo mësues mund të garojë duke përzgjedhur deri në tre drejtori arsimore ku ka dëshirë që të japë mësim.

Aplikimi online

“Mësuesit duhet të bëjnë detyrimisht aplikimin online pasi në të kundërt nuk do të lejoheni të hyni në testim, duke u përjashtuar kështu edhe nga renditja përfundimtare në portal. Aplikimet në portal do të mbyllen në datën 28 qershor. Ju mund të përzgjidhni deri në 3 preferenca se ku doni të fitoni një kontratë pune përgjatë 2019-s. Keni të drejtë që të ndryshoni zgjedhjet tuaja deri në mbyllje të datës së aplikimit. Më tej nuk mund të ndryshoni më asnjë preferencë”, bëjnë me dije specialistët e MASR. Mësuesit që nuk do të kryejnë këtë procedurë sipas afateve të përcaktuara, e humbasin të drejtën për të vijuar më tej konkurimin, çka do të thotë se duhet të presin garën e vitit të ardhshëm për të hyrë sërish në sistem për vendet e lira të punës në arsimin parauniversitar. “Ka të drejtë të plotësojë formularin e aplikimit online, çdo individ që kualifikohet nga drejtoritë dhe zyrat arsimore në vend, pas shqyrtimit të dosjeve të aplikimit. Gjatë aplikimit online çdo i interesuar duhet të ngarkojë dy dokumente: formularin e pranimit të lëshuar nga drejtoria arsimore, si dhe dokumenti identifikues që mund të jetë Karta e identitetit ose pasaporta personal”, sqaron autoritetet e dikasterit të arsimit.

Konkurrimi me pikët e viteve të shkuara

Mësuesit që kanë marrë pjesë në portalet e shkuara nuk janë të detyruar që të japin sërish testim gjatë këtij viti. Ata mund të hyjnë në garë duke mbartur pikët e fituara në testimin e portalit të 2018-s. Kështu, nëse keni aplikuar në vitin 2018 dhe dëshironi të mbartni pikët duhet të informoni drejtorinë tuaj rajonale të arsimit në mënyrë që të pasqyrojë mbartjen e pikëve gjatë vlerësimit. Ndërkohë që duhet të plotësoni të dhënat e tjera të kërkuara në formular.

Testimi i informatizuar

Testimi i të gjithë kandidatëve do të jetë në përputhje me profilin e tyre lëndor ku duan të ushtrojnë edhe profesionin e mësuesit. Krahas pyetjeve specifike mësuesit do të testohen edhe për njohuritë në lidhje me legjislacionin që vepron në fushën e arsimit. Sipas kushteve të përcaktuara në rregulloren e provimit, nëse një kandidat nuk paraqitet në testim, ose tërhiqet përpara fillimit të tij, atëherë testimi nuk vlerësohet si i kryer. Tërheqja nga testimi i informatizuar nuk mund të kryhet pas hyrjes në sallë. Në rast se kandidati do të tërhiqet nga testimi pas fillimit të tij, në përfundim të tij do të nënshkruajë deklaratën me rezultatin e marrë. Teza e testimit të informatizuar do të ketë në përmbajtje rreth 50 pyetje, përgjigjet e sakta të të cilave do të vlerësohen me 70 pikë. Testimi do të zgjasë 60 minuta dhe do të zhvillohet me një raund të vetëm. Çka do të thotë se testimi do të fillojë dhe të mbarojë njëkohësisht për të gjithë kandidatët. Vlerësimi do të bëhet në mënyrë automatike nga sistemi kompjuterik. Rezultati i tetit i shfaqet kandidati në monitor dhe mund të printohet direkt.

Rankimi i fituesve

Sipas procedurave të përcaktuara në udhëzimin e dikasterit të arsimit për emërimet e reja në arsim përgjatë 2019-s, bëhet e ditur se renditja e fituesve do të bëhet në përputhje me rezultatet e arritura në vlerësimin e dosjes dhe rezultatin e arritur në testim. Rezultati përfundimtar është shumatorja e pikëve të arritura nga kandidati në vlerësimin e dosjes dhe pikëve të fituara në testim. Renditja e kandidatëve të cilët kanë përfunduar të dy fazat e konkurimit fillon me kandidatin që ka më shumë pikë dhe vijon me rend zbritës për çdo profil dhe zyrë vendore. Kandidati që në renditjen e përgjithshme ka më shumë pikë ka të drejtën e zgjedhjes së vendit të lirë të punës dhe është i detyruar të konfirmojë edhe vendin e punës në zyrat arsimore vendore brenda 24 orëve nëpërmjet adresës elektronike. Në rast të moskonfirmimit nga kandidati ky pozicion pune i ofrohet kandidatit të listuar një rend më poshtë.

Mësuesit që kanë përparësi në përzgjedhje

Midis kandidatëve që rezultojnë me pikë të barabarta, përparësi ka personi që do të jetë me aftësi të kufizuar. Në rast se nuk ka persona të tillë, vendi i lirë i punë si ofrohet kandidatit që ka marrë pikët më të larta në testimin e informatizuar. Çdo kandidat ka të drejtën e refuzimit deri në pozicionin që preferon. Kandidati fitues paraqitet në institucionin arsimor ku afrohet vendi i lirë i punës menjëherë sapo merr njoftimin. Ai dorëzon drejtorit dokumentin vërtetues të printuar nga sistemi i aplikimit online. Mësuesit ndihmës do të punësohen nga kandidatët e portalit “Mësues për Shqipërinë” të profilit arsim special. Sipas kërkesave të vendit të punës kontrata lidhet me ose pa afat. Për të gjithë kandidatët që kanë përzgjedhur një vend pune të përhershëm dhe janë emëruar me kontratë pune pa afat ndryshon statusi i punës në portal në “i punësuar”. Ndërsa për të gjithë kandidatët që kanë përzgjedhur një vend pune të përhershëm dhe janë punësuar me kontratën me afat cilësohen si “të punësuar përkohësisht”

Kujdes!