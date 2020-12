Vendet e BE-së nisin sot vaksinimin masiv ndaj COVID me Pfizer, në Greqi fillon operacioni “Liria”, marrin dozën të parët Kryeministri dhe Presidentja

Vendet e Bashkimit Europian nisin sot vaksinimin masiv anti-COVID-19. Vaksinat janë shpërndarë në 27 vendet e Bashkimit Evropian që prej ditës së djeshme dhe sot pritet që të nisë injektimi i dozave të ‘Pfizer’.

Lajmi është konfirmuar nga Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ditën e djeshme, me anë të një postimi në Twitter.

“Sot, ne fillojmë të kthejmë faqen nga një vit të vështirë. Vaksina COVID-19 është shpërndarë në të gjitha vendet e BE. Vaksinimi do të fillojë nesër në të gjithë BE”, ka thënë ajo.

