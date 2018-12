Vendet e lira në shëndetësi, gara për profilet që kërkohen dhe afatet e aplikimit

Rihapet gara për punësimin e profesionistëve të shëndetit në institucionet mjekësore publike të vendit. Autoritetet e dikasterit të Shëndetësisë kanë komunikuar gjatë ditës së djeshme hapat se si do të garohet për vendet e lira të punës në profilin e shkencave teknike mjekësore, duke detajuar edhe kërkesat sipas rretheve. Sikundër ka ndodhur edhe në dy fazat e mëparshme, edhe kësaj here aplikimi do të kryhet në platformën online “Infermier për Shqipërinë”. Kështu çdo infermier dhe profesionist i shkencave teknike mjekësore mund të aplikojë në platformën online për të konkuruar për një vend pune në sistemin shëndetësor publik.

Afatet e konkurimit

Konkursi është i hapur për 12 qarqet e vendit dhe si afat i fundit për të aplikuar është përcaktuar data 31 dhjetor. “Kjo shpallje bëhet me qellim krijimin e listës së pritjes, sipas qarqeve për profilet për të cilat po përfundon lista e kandidatëve në pritje të një vendi pune. Fituesit që janë aktualisht në listë pritje do të vazhdojnë të punësohen sipas radhës deri në daljen e fituesve nga konkurimi i radhës. Kandidatët që do të mbeten në listë pritje do të ripozicionohen sipas pikëve që kanë. Ata gjithashtu mund të futen në konkurim për të ndryshuar pikët e tyre, në fund të konkurimit do ju njihen pikët që do kenë nga ky proces”, bëjnë me dije drejtuesit e dikasterit të shëndetësisë. Sipas tyre, konkurimi për pozicionet përkatëse do të zhvillohet në dy faza, siç janë: aplikimi me anë të dosjes, si dhe testimi me shkrim që do të zhvillohet përgjatë muajit janar. Sa i takon konkurimit me dosje, çdo kandidat duhet që të paraqesë në afatet e vendosura dosjen e dokumenteve të kërkuara. Dokumentet e domosdoshme për aplikim për profesionistët e shkencave mjekësore teknike janë: “Curiculun vitae, sipas modelit të përcaktuar, raport mjeko- ligjor i tre muajve të fundit (në momentin e punësimit), deklaratë për gjendjen gjyqësore, fotokopjen e diplomave dhe listën e notave për çdo diplomë (e detyrueshme), fotokopjen e noterizuar të lejes së ushtrimit të profesionit, fotokopjen e librezës së punës të noterizuar (nëse ka),fotokopje të noterizuara të dëshmisë së njohjes së gjuhëve të huaja”. Autoritetet e Ministrisë së Shëndetësisë bëjnë me dije se duke nisur nga data 3 janar do të shpallë në portalin “Infermier për Shqipërinë”, listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen për vazhdimin e procedurës së testimit me shkrim.

Dy fazat e vlerësimit

Sipas rregullores së përcaktuar më herët, vlerësimi i garuesve do të bëhet me dy faza. Faza e parë që ka të bëjë me vlerësimin e dosjes deri në 30 pikë. Ndërsa faza e dytë, testimi me shkrim deri në 70 pikë. Testi me shkrim përbëhet nga dy pjesë: Pjesa e parë përmban pyetje rreth akteve ligjore: “Ligji nr.10 107, datë 30.3.2009 “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe Ligji nr.9718, datë 19.4.2007 “Për Urdhrin e Infermierit në Republikën e Shqipërisë”. Pjesa e dytë përmban pyetje bazë rreth profesionit. Vlerësimi i testit bëhet me sistemin e 70 pikëve. Do të jetë Ministria e Shëndetësisë institucioni përgjegjës që do administrojë dhe monitorojë procesin e testimit të kandidatëve për profesionistët e shkencave teknike mjekësore në institucionet shëndetësore publike në bashkëpunim me Komisionet e Vlerësimit të ngritura prej saj dhe institucionet shëndetësore ku janë ngritur qendrat e testimi.

Plotësimi i vendeve të lira të punës

Pas testimit me shkrim, pikët e grumbulluara për secilin aplikant shpallen online dhe fituesit lajmërohen për të ndjekur procedurën për punësim sipas renditjes në listën e shpallur për çdo qark. Në bazë të renditjes së shpallur kush merr më shumë pikë do të ketë mundësinë e zgjedhjes i pari për punësim në shërbimet e kujdesit parësor dhe atij spitalor. Gjithçka do të zhvillohet në bazë të qarku. Sipas rregullores, në rastet kur dy kandidatë kanë rezultuar të jenë me pikë të barabarta përparësi do t’i jepet vlerësimit të certifikatave të pjesëmarrjes në aktivitetet e edukimit në vazhdim të ndjekura brenda dhe jashtë vendit, si dhe fotokopjes së noterizuar të dëshmive të kualifikimeve shkencore që kandidatët kanë vlerësuar gjatë fazës së aplikimeve. “Pasi verifikohen listat e detajuara për çdo qark, komisioni fton të parët në përzgjedhjen e vendeve të lira të punës kandidatët që kanë siguruar pikët më të larta në të dy fazat e testimit. Në rast të mosplotësimit të vendeve të lira të punës në një qark të caktuar ky vend vakant i ofrohet kandidatëve të qarqeve të tjerë, duke filluar nga kandidati që ka më shumë pikë, pavarësisht qarkut se ku ai ka konkurruar, por duke ju përmbajtur kategorisë në të cilën edhe ka aplikuar. Kandidati ka të drejtë të refuzojë deri në 3 vende punë në bazë të rezultatit të pikëve që ka. Kandidati emërohet nga drejtori i institucionit shëndetësor me kontratë individuale pune me afat tre mujor si periudhë prove”, saktësohet në rregulloren e zbardhur nga dikasteri i shëndetësisë.

Dosja e dokumenteve që duhen në fazën e parë të konkurimit: