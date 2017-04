Vendi në greminë nëse PS hyn në zgjedhje pa PD? Rama i përgjigjet Berishës

Pas deklaratës së ish-kryeministrit Sali Berisha se Rama duhet të behet gati, nëse do te përdoret armët ndaj opozitës dhe nuk do ketë zgjedhje pa PD, shumë qytetarë të shqetësuar për çfarë mund te pritet i janë drejtuar me pyetje kryeministrit Rama.

Ai duke iu përgjigjur u sugjeron qytetarëve të jenë të qetë, pasi koha e Berishës ka mbaruar.

“Mos hyrja e PD-së do të thotë të ketë bllokim të zgjedhje. PD është e vendosur me Edi Ramën nuk do të ketë zgjedhje. PD nuk është e vërtetë që bën këtë betejë për të mos marrë pjesë në zgjedhje. Nëse Rama shkon në zgjedhje do të marrë përgjigjen më spektakolare. Vota prevalon mbi çdo gjë. Nëse Edi Rama do të përdorë armët ndaj opozitës të bëhet gati”, tha dje Berisha.

Replikat

Komentuesi: plaku Mere sapo tha qe vendi do shkoje ne gremine nëse PS hynë ne zgjedhje e vetme, si i behet Edo ??

Rama: Alek Sander shih punën dhe jetën tende se puna e plakut ne fjale ka mbaruar dhe jeta e tij është hidhërim pafund tanimë dhe fatkeqësisht