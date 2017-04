Vendimi i qeverisë, kushtet për studimet në kolegjet e larta profesionale

Pranvera Kola – DITA

Ndonëse nuk mund të ndjekin studimet universitare të nivelit “bachelor” përgjatë vitit të ri akademik 2017-2018, maturantët me mesatare të shkollës së mesme më të ulët se nota 6, kanë të drejtë të vijojnë studime të larta, por të karakterit profesional.

Në ndihmë të këtyre maturantëve do të funksionojnë shkollat e larta dy vjeçare, të llojeve kolegje të larta profesionale, ose kolegje universitare, për vijimin e studimeve të karakterit profesional mbi drejtime të caktuara.

Ditën e djeshme, Këshilli i Ministrave ka miratuar edhe kriteret konkrete se si do të organizohen dhe funksionojnë kolegjet profesionale.

Këto institucione të arsimit të lartë do të organizohen si njësi studimi më vetë, teksa mund të jenë edhe njësi kryesore të universiteteve dhe kolegjeve universitare, të përfaqësuara nga një strukturë e përbërë me së paku 2 departamente. Kolegjet e larta profesionale do të veprojnë në fushën e arsimit të orientuar profesional, çka do të thotë se do të përgatisin profesionistë me aftësi praktike në zanate të caktuara, për të cilat tregu i punës paraqet dhe fluks të lartë kërkesash për punësime të reja.

Sikundër ndodh me strukturat e tjera të studimeve universitare, edhe programet e këtyre kolegjeve do të kalojnë në statusin e akreditimit. Kohëzgjatja e studimeve do të jetë nga një deri në dy vite akademike, dhe në përfundim të ciklit kandidati do të pajiset me certifikatë, ose diplomë profesionale me 60, si dhe 120 kredite, në varësi të programit të ndjekur.

Me ndryshimet e bëra në ligjin e arsimit të lartë, për formën e riorganizimit të studimeve universitare, përcaktohet se kandidatët që do të ndjekin këtë lloj studimi do mund të përfitojnë nga e drejta e transferimit të krediteve të fituara, me qëllim vijimin e studimeve të nivelit “bachelor”. “Kreditet e grumbulluara gjatë studimeve profesionale të larta mund të transferohen në studimet e ciklit të parë “bachelor”, sipas kritereve të përcaktuara nga vetë universiteti pritës.

Me transferimin e këtyre krediteve kandidati mund te vijoje studimet e plota universitare”, përcaktohet në ligjin e arsimit të lartë.

Në mbledhjen e djeshme qeveria ka miratuar edhe vendimin për shndërrimin e Agjencisë Kombëtare të Provimeve në Qendrën e Shërbimeve Arsimore, e cila do të organizojë dhe monitorojë të gjitha provimet e nivelit kombëtar për pranimet në shkollat e larta publike dhe jo publike të vendit, zhvillimin e provimeve të shtetit për licencat e reja në profesionet e rregulluara, si dhe veprimtari të tjera të rëndësishme arsimore.

Si do funksionojnë kolegjet e larta profesionale

Kolegjet e këtij niveli duhet të kenë të paktën dy departamente për të qenë funksionale. Departamenti është njësia bazë e zhvillimit të mësimdhënies dhe trajnimit, i cili përfshin fusha të përafërta dhe grupon disiplinat mësimore trajnuese të përafërta, teksa do jetë edhe struktura përgjegjëse për vlefshmërinë e të gjitha programeve studimore të ofruara.

Vendimi i miratuar dje nga qeveria saktëson më tej se departamenti i kolegjit nxit, programon, bashkërendon, zhvillon, organizon dhe administron veprimtarinë e mësimdhënies dhe atë të trajnimit, e për të arritur këto duhet të kenë në përbërje të paktën 5 anëtarë të punësuar me kohë të plotë si personel mësimdhënës, nga të cilët, 1 prej tyre duhet të jetë me gradë shkencore, ose titull akademik.

“Kolegjet profesionale të larta departamentet e të cilave kanë programe studimi që zgjasin dy vite akademike, me 120 kredite, duhet të kenë detyrimisht 2 pedagogë me gradë shkencore, ose titull akademik për çdo departament. Gjithashtu, departamenti mund të ketë në përbërje edhe personel ndihmës mësimdhënës.

Në rastet kur kolegjet profesionale të larta do të organizohen si institucione të arsimit të lartë duhet të kenë organe dhe autoritete drejtuese, siç janë Senati Akademik, Asambleja e Personelit Mësimdhënës dhe Bordi i Administrimit, ndërsa autoritetet drejtuese janë Rektori, drejtuesi i departamentit dhe administratori i kolegjit”, detajohet në vendimin e miratuar nga qeveria ditën e djeshme. Më tej vendimi saktëson se kur këto kolegje do të funksionojnë si njësi kryesore të universiteteve, ose kolegjeve universitare do të kenë vetëm autoritete drejtuese, duke nisur nga drejtori, drejtuesi i departamentit dhe administratori i kolegjit.

Zgjedhja e këtyre drejtuesve do të bëhet sipas kushteve dhe përcaktimeve të diktuara në ligjin e arsimit të lartë. Ndërsa në kolegjet profesionale private, organet dhe autoritetet drejtuese përzgjidhen dhe emërohen dhe shkarkohen sipas përcaktimeve në statutin e institucionit, të miratuar nga ministri i Arsimit. Rektori ose drejtori duhet të ketë titullin “Profesor” ose “Profesor i asociuar”, ndërsa anëtarët e Senatit Akademik të kolegjit duhet që të jenë pjesë e kategorisë “Profesor”, ose kanë gradën shkencore “Doktor” (“PHD”), të fituar pranë universiteteve të vendeve anëtare BE-së.

Në mungesë të autoriteteve drejtuese me këto tituj shkencor dhe për efekt të përfaqësimit, kategoria e tyre mund të zbresë, sipas përcaktimeve të bëra në statutin e institucionit. Ndërsa drejtuesit e departamentit duhet të jenë të kenë titujt “Profesor”, ose gradën shkencore “Doktor” (“PHD”).

Bordi i administrimit të kolegjeve të larta profesionale

Organizimi i këtyre kolegjeve do të bëhet nga Bordi i Administrimit, i cili do të ketë në përbërje jo më pak se tre anëtarë të punësuar me kohë të pjesshme. Në institucionet publike të arsimit të lartë një nga anëtarët zgjidhet nga Senati Akademik, ndërsa dy anëtarët e tjerë përzgjidhen dhe emërohen nga ministria përgjegjëse për arsimin.

Në institucionet jopublike të arsimit të lartë, anëtarët e Bordit të Administrimit zgjidhen sipas përcaktimeve në statutin e institucionit të arsimit të lartë. Bordi emëron edhe administratorin e kolegjit, i cili duhet të ketë arsim të lartë, së paku në nivelin “Master i Shkencave” në fushën e drejtësisë, ose të ekonomisë dhe përvojë pune, së paku pesë vjet, në këto fusha.

Raportimi dhe kohëzgjatja e studimeve

Për çdo lloj të ciklit të studimeve universitare, apo të llojit profesional, kohëzgjatja maksimale e studimeve në një program nuk mund të jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që parashikon programi, pa marrë në konsideratë periudhën e kohës kur studenti i ka pezulluar studimet. Kur kandidati nuk arrin të përfundojë studimet brenda kohëzgjatjes maksimale të programit, ka të drejtë të aplikojë për të rifilluar studimet, në të njëjtin program studimi ose në një program tjetër.

Ky kandidat u nënshtrohet kritereve dhe procedurave të shpallura për regjistrimin në programin e studimit të institucionit pritës. Kreditet e grumbulluara nga studenti gjatë periudhës së mëparshme të studimeve mund të transferohen, me vendim të njësisë bazë të institucionit që pranon studentin, sipas kritereve të përcaktuara në rregulloren e saj.

Sikundër ndodh me universitetet, edhe këto kolegje janë të detyruara që për çdo vit akademik, të paraqesin pranë MAS raportet vjetore për veprimtarinë e kryer, gjendjen financiare të institucionit, parashikimin për angazhimin e personelit akademik, tarifat e shkollimit për vitin në vijim, informacion për gjurmimin e studentëve që kanë përfunduar studimet për secilin program studimi që ato ofrojnë, si dhe elemente të tjera të përcaktuara me udhëzim të ministrit përgjegjës.