Vendimi i Trump për mosfinancimin e OBSH, reagon Bill Gates: I rrezikshëm, asnjë institucion s’mund ta zëvendësojë

Reagime të menjëhershme ka pasur, madje edhe plot me kritika, pas vendimit te fundit të presidentit te SHBA-së, Donald Trump për të ndaluar financimin e OBSH-së, në mes të pandemisë që po bën ‘kërdinë’ në mbarë botën.

Bashkëthemeluesi i Microsoft Bill Gates dhe gruaja e tij Melinda kanë thënë se vendimi i Presidentit amerikan Donald Trump për të ndaluar fondet për Organizatën Botërore të Shëndetit (OBSH) është “aq i rrezikshëm sa tingëllon”.

“Bota ka nevojë për OBSH tani më shumë se kurrë”, u përgjigjën ata me një postim në Twitter.

Organizata e tyre, Fondacioni Gates është një nga donatorët më të mëdhenj të OBSH-së.

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever.

— Bill Gates (@BillGates) April 15, 2020