Vendimi ndaj Tahirit/ Reagon ambasadori britanik

Pas reagimit të Ambasadës së Shtetetve të Bashkuara në Tiranë në lidhje me vendimin ndaj ish ministrit të brendshëm Saimir Tahiri, ka reaguar edhe ambasadori i Britanisë, Duncan Norman.

Në një postim në rrejtin social Twitter, Dunkan shkruan: “Vendimi ndaj Saimir Tahirit tregon se sistemi ligjor i Shqipërisë po maturohet. Por, dështimi për ta dënuar në bazë të akuzave më të rënda nge pyetje dhe shfaq rëndësinë e përfundimit të reformës në drejtësi”.

The verdict on Saimir Tahiri shows that Albania’s legal system is growing in maturity. But the failure to convict against the more serious charges raises questions and shows the importance of seeing through the judicial reform to the end.

e.ll./dita