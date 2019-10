Rama: Policë sigurimi për lejet e ndërtimi, a do ndikojnë në rritjen e çmimit të apartamenteve?

Kryeministri Edi Rama ka dalë sot në një konferencë për mediat, ku ka ka bërë të ditur një sërë masah që janë marrë pas tërmetit të 21 shtatorit.

Mes masave që duhet të merren, Rama tha se “Leja e ndërtimit për godina kolektive do të lidhet me sigurinë. Nuk do të ketë më leje ndërtimi pa policën e sigurimit, të cilën duhet ta disponojnë që në fillim arkitektët. Policën e sigurimit duhet ta depozitojë kërkuesi i lejes në dosjen që kërkon lejen dhe detyrimin për kompanitë e sigurimit që të garatojë zbatimin e saktë dhe pa shkelje.”

I pyetur nga gazetarët nëse vendosja e policës së sigurimit si garante mes shtetit, ndërtuesit dhe blerësit për marrjen e lejes së ndërtimit, do të ndikojë në çmimin e banesave, kryeministri Edi Rama u përgjigj:

“Së pari çmimi i jetës është i pa krahasueshëm me çmim tjetër. Së dyti shpresoj që ata që ndjenë dhe e panë atë që të gjithë ndjenë dhe panë të mos e harrojnë sepse nëse kemi një herë të dytë në kohën që na ka mbetur në tokë, ne që jemi këtu, ama, është shumë e rëndësishme që të garantohet plotësisht që ajo që blen është ajo që paguan dhe mbi të gjitha të takon. Kjo ka një efekt të dyfishtë në raport me blerësin dhe të shumëfishtë në raport me pronën dhe shoqërinë. Sepse një ndërtues që shkel pronën, të paktën me këtë test që nuk ishte i lehtë, edhe godinat me shkelje nuk kanë shfaqur pasoja se janë ndërtuar me idenë e themeleve të forta me idenë që të shtojmë miell e të shtojmë ujë gjatë kohës.

Të mos harrojmë se ndërtimet me shkelje, cënojne ambientin e me radhë. Nuk besoj se kjo masë nuk do të përshëndetet nga kushdo që nuk ka pasoja tërmetesh artificiale në sferën ku strehon trurin, dhe nga ana tjetër, nuk është se e kemi shpikur ne. Është një marrëdhënie e mbyllur, jo e hapur që shkojnë njerëzit blejnë apartamente dhe pastaj mbeten me gisht në gojë. Pra kanë një strehë por nuk kanë një pronë se as nuk e shesin dot, se ka mashtrime që nuk e regjistrojnë dot në hipotekë, dhe kjo duhet të marrë fund.”

l.h/ dita