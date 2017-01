Veshjet popullore, si koleksion kartolinash

Robert Elsie

Pasuria dhe shumëllojshmëria e veshjeve popullore shqiptare u fotografuan për herë të parë në fund të shekullit të nëntëmbëdhjetë dhe në fillim të shekullit të njëzetë. Izolimi tradicional i shqiptarëve nga pjesa tjetër e Evropës bënë që veshjet popullore të shfaqnin tipare të veçanta dhe shpesh të rralla, të cilat mahnitën udhëtarët e parë evropianë. Në Malësinë e Veriut çdo fis, bile çdo luginë dhe çdo fshat, kishte veshje të veta të cilat ishin të dukshme për popullatën në përgjithësi. Veshjet popullore tregonin jo vetëm përkatësinë fisnore dhe fetare, por edhe – për femrat në shumë raste – nëse gruaja në fjalë ishte e martuar apo jo. Veshjet popullore shqiptare ishin në përdorim të përgjithshëm deri në vitet ‘30, dhe në disa treva shqiptare edhe pas Luftës së Dytë Botërore.

Madje edhe në dhjetëvjeçarët e parë të shekullit të njëzetenjë nuk është gjë e rrallë të shohësh gra të cilat përdorin veshje popullore përditë, apo të paktën në ditën e pazarit. Kjo vlen në radhë të parë për Veriun e Shqipërisë në rrethet e Shkodrës, të Malësisë së Madhe, të Lezhës dhe të Mirditës, por veshjet shfaqen tek-tuk edhe në zonat e thella të Shqipërisë së Jugut, të Kosovës, të Malit të Zi dhe të Maqedonisë. Mirëpo, për fat të keq, globalizimi po i zhduk këto veshje me shpejtësi të madhe. Gjatë tre dhjetëvjeçarëve të parë të shekullit të njëzetë fotografitë e veshjeve popullore u shndërruan në kartolina dhe, si në vendet e tjera, këto të fundit u futën në qarkullim për shitje. Kjo përmbledhje kartolinash të hershme na vjen nga fondet e Qendrës për Studime Shqiptare (Centre for Albanian Studies) në Londër, së cilës i jemi mirënjohës.

Në fund duhet theksuar se kjo përmbledhje ofron në radhë të parë kostumet e Veriut. Arsyeja e mungesës së veshjeve të Jugut nuk është se ato janë më pak të bukura apo më pak interesante, por thjesht sepse fotografët e parë dhe rrjedhimisht, kartolinat e para erdhën nga Veriu. -Robert Elsie në Shqipëri erdhi për arsye të së kaluarës së tij politike. Në vitin ’67 në gjithë Evropën perëndimore filloi lëvizja studenteske. Ai u përfshi në këtë lëvizje, që për disa nga studentët përfundoi në lëvizje marksiste-leniniste. Kjo gjë e solli Elsien në Shqipëri, ndërkohë që mësova dhe gjuhën shqipe. Punonte në Radio Tirana, në fund të viteve ’70 dhe një vit më pas në shtëpinë botuese “8 Nëntori”. Robert Elsie e ka mrekulluar bota e fotografisë së hershme shqiptare.

Në këtë fushë ai ka botuar dy albume të mëdha: Dritëshkronja: Fotografia e hershme nga Shqipëria dhe Ballkani, i cili përfshin fotografitë e para të bëra ne Shqipëri (pesëdhjetë fotografi të fotografit vjenez Jozef Sékeli (Josef Székely) nga viti 1863), dhe koleksionet e baronit Franc Nopça, të Bajazid Elmaz Dodës, të albanologut austriak Maksimilian Lamberc (1882-1963), dhe të ushtarakëve të misionit ushtarak holandez të viteve 1913-1914. Ai ka botuar gjithashtu në një vëllim trigjuhësor – anglisht, frëngjisht, shqip, të fotografive të para me ngjyra në Shqipëri dhe në Kosovë, që janë autokromat e koleksionit Albert Kan (Albert Kahn) në Paris, me titullin Shqipëria dhe Kosova në ngjyra 1913. 20 shkrimtarë të përkthyer në Gjermanisht Nga rrëfimet e tij për lidhjen me Shqipërinë, Elsie, ka pohuar se ka punuar gati katër vjet pranë Robert Zhvarc. Ndërsa, lidhjet e tij me letërsinë shqipe vazhduan kur u kthye në Gjermani në fund të vitit ’80, kur për të mbijetuar punonte në uzinë. Kjo jetë zgjati për të 15 vjet.

Filloi punën me përkthimin e letërsisë shqipe, kohë kur në Gjermani nuk kishte treg për letërsinë shqipe. Deri atëherë ishte botuar vetëm “Gjenerali i ushtrisë së vdekur” i Ismail Kadaresë. Eksperienca e parë e tij ishte “Kronikë në gur”, që u botua në Salzburg dhe me ketë vepër nisi karriera e tij në fushën e përkthimit të letërsisë shqipe. Ndërsa “Gjenerali” është përkthim i tretë në Gjermani sipas Rohm-it. Ka përkthyer më shumë se 20 shkrimtarë, 18 libra në revista, antologji, Fatos Kongoli, Rexhep Qosja, Besnik Mustafaj, Lubonjën, Ali Podrimja, Beqë Cufaj, Mimoza Ahmeti, Ledia Dushi.

Biografia

Robert Elsie (1950) lindi në Vankuvër (Vancouver) të Kanadasë. Ai ndoqi Universitetin e Kolumbisë Britanike (University of British Columbia) për filologjinë klasike dhe gjuhësinë dhe u diplomua më 1972. Po në atë vit, në Evropë vazhdoi studimet e larta në Universitetin e Lirë të Berlinit Perëndimor (Freie Universität Berlin), pastaj në Shkollën Praktike të Studimeve të Larta (Ecole Pratique des Hautes Etudes) në Paris, në Institutin e Dublinit për Studime të Larta (Dublin Institute for Advanced Studies) në Irlandë, dhe në Universitetin e Bonit (Universität Bonn), ku mbrojti doktoraturën për gjuhësi krahasimtare dhe keltologji më 1978. Në atë kohë Instituti i Gjuhësisë i Universitetit të Bon-it kishte kontakte të rralla me studiues nga “Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë”.

Ai dhe disa studentë dhe studiues të tjerë patën mundësi të vizitonin Shqipërinë disa herë në kuadër të ‘takimeve shkencore’ midis Institutit gjerman dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Robert Elsie vendosi t’i kushtohej albanologjisë, fushë në të cilën ai më vonë do të bëhej një ndër ekspertët më të njohur. Elsie është tani autor i më shumë se gjashtëdhjetë librave si dhe të artikujve të panumërt, kryesisht në fushën e albanologjisë. Në mes të viteve 80-të, Robert Elsie punoi si përkthyes dhe interpret për Ministrinë e Punëve të Jashtme gjermane në Bon. Qysh nga vitet 90-të deri ne fillim të shekullit të 21-të ai ka punuar me profesion të lirë si interpret i shqipes dhe ka marrë pjesë në negociata të nivelit të lartë për qeverinë gjermane, Bashkimin Evropian, Kombet e Bashkuara, NATO-n, Këshillin e Evropës etj.