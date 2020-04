Vështirësitë psikologjike të mjekëve që ndodhen në vijën e parë

Në javët më të vështira të epidemisë e më pas pandemisë nga koronavirus, punonjësve të shëndetësisë u është dashur që të tregojnë shumë guxim, duke punuar shpesh pa protokolle të standardizuara për mjekim, shpesh herë dhe pa një veshje të përshtatshme mbrojtëse individuale.

Shumë mjekë janë të detyruar të marrin vendime të shpejta e të ndjejnë përgjegjësinë sikur të ishin në një mision të pamundur. Nga të dhënat zyrtare mësohet se, që nga fillimi i pandemisë në Itali kanë humbur jetën 185 punonjës të shëndetësisë e mbi 10000 punonjës të shëndetësisë janë infektuar (mbi rreth 10% e tyre).

Ashtu si dhe në situata të tjera emergjence, personali mjekësor i angazhuar në vijën e parë është në rrezik jo vetëm në aspektin fizik, por edhe atë psikologjik, si për shembull “burn-out”, demoralizim, ankth.

Përveç lodhjes fizike, shprehet një lodhje emocionale lidhur me ndjenjën e pafuqishmërisë e pamjaftueshmërisë së kurave të dhëna. Shumë punonjës të shëndetësisë pohojnë se megjithëse ata kanë bëre më të mirën e mundshme, sëmundja fiton gjithsesi. Kjo ndjesi pafuqie i bën më të prekshëm ndaj fenomenit të demoralizimit, e në rastet më të rënda ndaj depresionit.

Doktoreshë Erlinda Ziko, Psikologe e zhvillimit dhe edukimit, në Milano tregon se ccfarë ndodh me mjekët që punojnë në vijën e parë në spialet ku janë të shtruar pacient me koronavirus.

“Vështirësia më e madhe për mjeket është të komunikojnë vdekjen e pacientit familjarëve, komunikim që zakonisht ndodh në telefon. Punonjësit e shëndetësisë shpesh ndjekin persona të cilëve nuk u njohin historinë, sepse të sëmurët arrijnë në kushte të rënda shëndetësore, me probleme frymëmarrje e nuk arrijnë të tregojnë asgjë nga vetja. E gjithë kjo ndodh në distance për shkak te masave mbrojtëse. Shpesh janë të trishtuar tek shohin shikimet e dëshpëruara të pacienteve dhe vetminë e tyre në përballimin e kësaj sëmundjeje. Mund të zhvillojnë ndjenja të forta të fajit e pafuqishmeri kur shohin pacientet të vdesin dita ditës, pa pasur mbështetjen e të afërmeve”- shprehet Ziko.

Mjekët qe më shumë se një muaj përballen me këtë vuajtje shpesh zhvillojnë simptoma ankthi, pagjumësi, kane makthe e mendime të bezdisshme e të përsëritshme.

“Gjithashtu, vihet re një ankth i vazhdueshëm, bashkë me frikën për tu sëmurur apo për t’ja transmetuar sëmundjen familjarëve, kjo bën qe të vetizolohen nga pjesëtarët e tjerë të familjes për jave te tëra. Ky distancim nga familja çon në një gjendje te vështirë emocionale. Në disa raste siç pohon dhe mjekja Neurologe e intervistuar, Rubjona Xhani: – “Kjo gjë nuk është e mundur sepse shpesh një pjesë e mirë jetojnë me prindërit e moshuar ose fëmijët e vegjël e kështu ndjenjat e frikës dhe e ankthit janë edhe më të mëdha. Çdo simptomë perceptohet si kambanë alarmi, duke rrezikuar kështu dhe anëtarët e familjes.”

Për momentin jo të gjithë kanë një ndihmë psikologjike, vetëm në disa raste ku spitalet janë organizuar më herët. Në disa raste të tjera ofrohen shërbime psikologjike online, në distance. Një pjesë e mirë e tyre nuk kërkojnë ndihmë dhe jo të gjitha spitalet janë të organizuara në këtë aspekt.

“Personalisht, kam miq e kolegë të njohur psikologë të cilët më kanë shkruar e më janë gjendur pranë, por nga ana institucionale kjo gjë nuk ka ardhur asnjëherë. Në Itali situata është e tillë: sa më i vogël të jetë spitali, aq më të përshirë janë mjekët, edhe të specialiteteve të ndryshme në repartet e Covid-19, dhe aq më pak të organizuara janë spitalet në aspektin e kujdesit psikologjik të personelit. Shpesh nga frika se ndihen të dobët apo etiketohen si “të sëmurë, të dobët psikologjikisht”, mjekët apo infermierët nuk kërkojnë ndihmë. Për fat të keq e vetmja mundësi duket marrja disa ditë raport mjekësor duke qëndruar në shtëpi për t’u qetësuar, por prapë këto ditë janë të limituara në këtë periudhë. Janë të limituara dhe lejet. Ndjenja e fajit që vjen, ndërkohë qe ti je në shtëpi dhe koleget e tu në fushë betejë, edhe frika se mund të gjykohesh si përtac, frikacak apo si një person egoist… E vetmja rrugë që mbetet është ajo e të vetëpushuarit nga puna. Po e dëgjuat mirë, të vetëpushuarit nga puna. Vetëm në dy javët e fundit pesë kolegë të njohur të mi, të gjithë nën moshën 45 vjeç të specialiteteve të ndryshme por të përfshirë në Covid, janë vetëpushuar nga puna. Ndihemi të vetmuar, të izoluar nga e gjithë bota, të hedhur në beteje, por pa një mbështetje të vërtetë”.

Por jo të gjithë janë në të njëjtën situatë.

“Unë, si mjeke e re 32 vjeccare, që jetoj në shtëpi vetëm me bashkëshortin tim, nuk jam në të njëjtën situatë me një koleg qe ka dy fëmijë të e vegjël që nuk shkojnë më në shkollë, apo me atë që jeton në shtëpi me nënën 80-vjeçare. Drejtuesit e spitalit nuk mund të mbajnë të njëjtin qëndrim kundrejt situatave të ndryshme të punonjësve shëndetësore. Edhe midis kolegësh duhet të ketë pak më tepër mirëkuptim dhe bashkëpunim: nuk jemi të gjithë të fortë njësoj për të përballuar këtë moment të vështirë!

Nëpërmjet procesit të out-reaching mund të bëhet e mundur që psikologet të arrijnë tek ta kur ndodhen në të njëjtin ambient ose edhe ne distance. Por siç thekson neurologja jo gjithmonë këto shërbime janë te njohura për mjeket nga ana e drejtuesve te spitalit.

Shërbimet e psikologjise online janë sigurisht shumë të nevojshme në këto momente, por më duket sikur nuk janë kaq te njohura nga ana jonë. Po të mos kisha shoqe psikologe, me të cilën kam folur shpesh për këto probleme, nuk do të kisha ardhur në dijeni të këtyre mundësive.

Pjesa më e rëndësishme e punesë së psikologëve në repart është ajo e të ndenjurit pranë mjekëve, sidomos në fund te turnit, kur janë të sfilitur e shpesh kanë atakë paniku ose të qara. Është e vështirë qe t’ju shpjegohet situata brenda në spital atyre qe janë jashtë. Mjekët bëjnë turne 12/14 orëshe, në ambiente ku e dinë që mund të marrin sëmundjen, kjo do të thotë qe truri i tyre është në gjendje alarmi të vazhdueshme. Zhvillojnë frikën e infektimit e shpesh ndihen në faj për faktin që provojnë këtë frikë. Nga ana tjetër, mjekët kanë vënë në disposizion një humanitet që shkon përtej ndjenjës së detyrës, pikërisht për këtë duhet të aktivizohen në të gjitha spitalet programe ndihme psikologjike.

Besoj jemi të gjithë dakord që është e domosdoshme një ndihmë emocionale, psikologjike për personelin mjekësor. Jo vetëm njohja e rolit të tyre kyç në këtë situatë apo falenderimet publike që në këto ditë po marrin vazhdimisht, por edhe një njohje nga ana institucionale dhe jo vetëm lidhur me situatën e koronavirusit dhe emergjencave në përgjithësi.

Gjithashtu, është shumë e rëndësishme që të vazhdohet të ofrohet asistencë psikologjike kur pandemia të ketë mbaruar sepse në atë moment shumë prej tyre mund të zhvillojnë simptoma me të rënda, si ato të çrregullimit të stresit post traumatik, por jo domosdoshmërisht.

Sigurisht që gjate jetës së tyre profesionale mjekët e infermierët kane pasur të bëjnë me eksperienca të një sëmundjeje vdekjeprurëse ose të një kure joefikase, por në këtë moment ka shumë faktorë që janë jashtë kontrollit. Ajo që është e rëndësishme të punohet me mjekët është koncepti i të kujdesurit për pacientin që do të thotë se edhe nëse terapia nuk e zgjidh problemin, ata mund të kujdesen për pacientin gjithsesi, duke i ndenjur pranë e duke ju lehtësuar dhimbjet. Siç thotë Patch Adams: “Kur kuron një sëmundje mund të fitosh apo të humbësh, nëse kuron një person, fiton gjithmonë”.

E. Resuli / DITA