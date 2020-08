Vetëm një dilemë në mbrojtje, ja formacioni i mundshëm i Tiranës kundër Crvena Zvezda

Emanuel Egbo preferoi të mbajë të fshehtë formacionin për ndeshjen kundër Crvena Zvezda për raundin e dytë eliminator të Champions League. Edhe në seancën e fundit stërvitore të zhvilluar në “Selman Stërmasi”, tekniku bardheblu nuk zbuloi asgjë nga strtadegjia që ka zgjedhur për të tentuar kualifikimin ndaj kampionëve serbë.

Por sipas të gjitha gjasave, skuadra që do të zbresë në fushën e “Air Albania” sot në orën 20:00 nuk do të ketë shumë ndryshime nga ajo që fitoi në transfertën kundër Dinamo Tbilis. Dilema e vetme ka të bëjë me krahun e majtë të mbrojtjes.

Hoxhallari është rikuperuar plotësisht nga dëmtimi dhe kërkon të marrë vendin e Ismajlgecit, titullar dhe autor i golit të dytë në sfidën e javës së shkuar. Nuk priten lëvizje të tjera, megjithëse duke njohur vlerat e kundërshtarëve detyrat taktike të bardhebluve do të jenë të ndryshme.

Kështu, edhe një herë porta do t’i besohet Likës, ndërsa përpara tij do të rreshtohen Toshevski në të djathtë dhe dyshja Najdovski-Vangjeli në qendër. E pandryshueshme vija e parë e mesfushës, ku si gjithmonë do të luajnë Batha e Çelhaka. Asnjë risi edhe në repartin ofensiv.

Kobinah, Torasa dhe Kale do të ndihmojnë Ernest Muçin si sulmuesin e vetëm të deklaruar. Me të gjithë grupin e lojtarëve në dispozicion, Egbo ka mundësi të ndryshojë gjatë ndeshjes, por ka pak mundësi të ketë surpriza në 11-shen e parë.

