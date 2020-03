Vetëm? Rama ndërron qëndrim: Nëse bota përmbyset, kemi Turqinë

Kryeministri Edi Rama ka folur edhe këtë të enjte përsëri nga emisioni “Opinion” nё TV Klan.

Ai ka thënë se do ketë disa shkurtime nё buxhetin e shtetit pёr tё siguruar fondet pёr planin e masave pёr pёrballimin e situatёs nga kriza qё po shkakton mbyllja e aktivitetit tё bizneseve dhe pagat e punonjёsve qё iu duhet të vetëizolohen.

Njё pjesё e fondeve ёshtё marrё nga koncesionet e parashikuara, tha ai, rreth 17 milionё USD.

Por “plani C” i Shqipërisë “në rast se përmbyset bota” është Turqia, sipas kryeministrit.

Ai tha se prej dy javësh një listë me nevojat e Shqipërisë ndodhet në tryezën e Erdogan, duke thënë se ndihma është e garantuar.

“Unë kam folur me Presidentin e Turqisë, me të cilin jam në kontakt të vazhdueshëm dhe kjo nuk ёshtё sekret. Ne prej dy javësh, kemi vendosur në tavolinën e shtetit turk një listë me kërkesa në rast se do të përmbyset bota, për të mbuluar ato që ju thatë.

Rama tha se “atë pjesën kritike, atë gjënë që duhet ta kemi të garantuar, ne e kemi të garantuar me Turqinë”.

“Ne njё kemi listё me kёrkesa nё rast se do tё pёrmbyset bota, nё rast se nuk kemi kujt t’i drejtohemi. Bota i drejtohet Kinёs, atё pjesёn kritike qё duhet me e pas tё garantuar pёr njё plan C e kemi tё garantuar”, tha kryeministri.

Kjo ishte deklarata e dytë brenda dy orëve e kryeministrit, e ndryshme nga e para.

Gjatë komunikimit nga kryeministria ai tha se në këtë luftë “jemi vetëm” dhe “do luftojmë të vetëm”.

Duket për shkak të reagimeve që ka marrë pas kësaj deklarate, në emisionin televiziv Opinion ai ka korrigjuar veten, duke përmendur Turqinë.

e.k. / dita