“Vetëm Toka ishte amerikane, çdo gjë tjetër ishte thellësisht shqiptare”

Nga Detroiti, RAMAZAN ÇEKA

Për të pasqyruar këtë aktivitet në “Dita” në Shqipëri, e fillova këtë shkrim me një titull kaq domethënës i sigurtë që sado që të lodhesha nuk do të gjeja një titull më të bukur, sepse kështu ishin ato dy netë në zemrën e qendrës së Detroitit, ku vetëm toka ishte amerikane e çdo gjë tjetër ishte thellësisht shqiptare.

Sheshi kryesor në zemër të qytetit të Detroitit, Hart Plaza, për dy netë rresht (të shtunën dhe të dielën 15-16 qershor) ishte “pushtuar” nga ritmet e valleve dhe muzikës popullore shqiptare nga Shqipëria, Kosova dhe Diaspora me pjesëmarrjen e këngëtarëve më të mirë, artistëve më të famshëm shqiptarë, dhe ansambleve e grupeve artistike.

Ky festival është vazhdimi dhe bashkimi i shqiptarëve amerikanë, shqiptarë nga Kanadaja dhe Diaspora, por ajo që bashkon të gjithë është vallja, kënga dhe ushqimi tradicional – kuq e zi në zemër të Detroitit.

Hart Plaza është e ndarë vetëm nga një lumë i vogël, ku ujrat territoriale mes Detroitit, Michigan nga Ëindsor – Kanada dhe vijnë shqiptarët në anën tjetër të kufirit ku si gjithmonë Grupi “Shqiponjat e Vogla” i koreografit Ramazan Këllezi nuk ka sesi të mungojë.

Në hapësirën elektrizuese të sheshit për dy netë me radhë Festivali startoi me tingujt madhështor të Himnit Amerikan dhe Himnit tonë Kombëtar, të interpretuar nga Ermelinda Paparisto dhe Ledi Paparisto

Në çdo cep të këtij amfiteatri xhironin aktivitetin kamerat që do të përcillnin në ekranet e televizioneve në çdo vend të Amerikës pamjet e mrekullueshme të këtij Festivali madhështor.

Me pas dolën në skenën e madhe të festivalit, grupi i ansamblit nga Bostoni “Bashkimi” me Bashkim Braho koreograf dhe një tjetër grup qe erdhi si i ftuar special nga Zvicra, ishte Grupi “Trojet”, duke shkëlqyer me pas Grupi “Rozafati” nga Qendra Kulturore “Nëna Terezë” Zoja e Shkodres “në Nju Jork, me koreografe “Mjeshtren e Madhe” Angjelina Nika që ndezi atmosferën e festivalit.

Festivali ishte i gërshetuar me këngë valle e rapsodi, me këngëtarë nga Detroiti, Ilinoi, Nju Jorku dhe Nju Xhersi.

Qëllimi i këtij Festivali Shqiptar është promovimi i artit dhe kulturës shqiptare në Amerikë dhe ka si qëllim ruajtjen dhe trashëgimin e kulturës shqiptare në Amerikë.

Ky aktivitet i konceptuar si festival, për çdo vit sjell në zemër të Detroitit, ne Amfiteatrin veror në Hart Plaza, këngëtarë dhe artistë shqiptarë nga Shqipëria e Kosova, Diaspora dhe trevat shqiptare, si dhe komunitetin e artisteve shqiptar në Miçigan dhe në shtete të tjera.

Moderatorët e këtij festivali ishin Joli Agolli – Paparisto, Arben Dervishi dhe Greta Gashaj.

Unë isha atje së bashku me një ndër gazetarët dhe regjisoret më të shquar të televizioneve shqiptare z.Engjell Ndocaj dhe opratorin Arben Tafili, të ftuar nga një ndër biznesmenet që nuk ka shoq ndër të tjerë, si dashamirës dhe përçues i vlerave shqiptare në Amerikën e largët. Ishim pra të ftuar nga z.Ben Pllumaj, patrioti ynë shkodran, i njohur jo vetëm si një biznesmen i shquar, por edhe si organizator që ka qenë gjithmonë një shtëpi e madhe dhe bujare për të gjithë artistët e botës shqiptare.

Ishte pra pikërisht ky burrë i nderuar që mundësoi që televizioni publik shqiptar të jetë me kamerën e tij prezent në një festë të madhe të Komunitetit Shqiptar në Amerikë, për ta përcjellë atë dhe për t’i treguar shqiptarëve kudo që jetojnë se ka ardhur dita për t’u prezantuar në botë si një komb i lashtë, i ri dhe gjithmonë i bashkuar.

Unë që po shkruaj këto mbresa së bashku me miqtë e mi Engjëll Ndocaj dhe Arben Tafili e falenderojmë nga zemra këtë patriot me zemër të madhe, i cili meriton me të vërtetë atë titull që Unioni Artistik i Kombit Shqiptar “Kalores i urdherit te Skenderbeut” me president Azgan Haklaj “Mjeshter i Madh” e nderoi me titullin “Nderi i Unionit” Për kontributin e tij të shquar si themelues dhe si president i Festivalit Shqiptaro-Amerikan në Detroit, për organizimin, realizimin dhe sponsorizimin e veprimtarive kulturore-artistike në Komunitetin Shqiptar në SHBA.

Dashuria për Atdheun dhe vlerat historike, kulturore e artistike të Kombit e bëjnë këtë personalitet një ambasador të Shqipërisë në Amerikë.

Nga Unioni Artistik i Kombit Shqiptar “Kalores i urdherit te Skenderbeut” u dekorua edhe Dom Ndue Gjergji, Famulltar i Kishës Katolike “Zoja Pajtore” në Detriot, “MISIONAR I KOMBIT” për kontributin e tij të shquar që nga viti 1997, jo vetëm për forcimin dhe konsolidimin e Kishës Katolkike Shqiptare në Amerikë, jo vetëm për bashkëjetesen ndërfetare të shqiptarëve, por në mënyrë të veçantë për rritjen dhe forcimin e vlerave kombëtare në Komunitetin Shqiptaro-Amerikan, nëpërmjet veprimtarive historike, kulturore e artistike, duke u bërë mbështetës, për të mbajtur të gjallë dhe transmetuar trashëgiminë shqiptare tek brezat më të ri.

Gjithashtu nga Unioni Artistik i Kombit Shqiptar “Kalores i urdherit te Skenderbeut” u dekorua edhe znj.Joli Paparisto Agolli “NDERI UNIONIT” për kontributin e saj të shquar si mësuese e baletit dhe koreografisë, jo vetëm në Atdhe, por edhe në SHBA, në Michigan, ku me punën e saj të palodhur ka qenë jo vetëm ideuese e aktiviteteve kulturore-artistike, por edhe humane e edukative, në mënyrë të veçantë për brezin e ri të Komunitetit Shqiptaro-Amerikan, duke ruajtur dhe trashëguar vlerat tona kombëtare.

Me 13 qershor 2019 fluturuam mbi Atlantik për të përjetuar nga afër festën e madhe që do të organizohej për herë të katert në atë qytet ku jetojnë e punojnë breza të tërë shqiptarësh, që kanë rreth 100 vjet me një komunitet të konsoliduar shpirtëror dhe kombëtar.

Festivali, që këtë vit do të ishte i katerti është vepër krijuese e shoumenit shqiptar të apasionuarit dhe atdhetarit të shquar Ben Pllumaj, i cili me modesti lavdëron mbështetjen e madhe që ka pasur nga kisha katolike “Zoja Pajtore” me drejtues Dom Ndue Gjergji dhe nga televizioni ACTV i shqiptarëve në Amerikë, me drejtor Eduart Aliko, me presidenr z.Albert Spahi.

Për ta sjellë këtë atmosferë në Shqipëri, ky festival kishte fatin të kishte prezent një ndër personalitetet më të shquar të gazetarisë dokumentare televizive z.Eduart Ndocaj, ku dhe unë pata nderin të kontribuoj me hartimin e libretit të këtij festivali.

Këto që po shkruaj, unë së bashku me z.Ndocaj, i përjetuam nga afër dhe ndoshta një shkrim në gazetë nuk do të mund të rrokë magjinë e vërtetë që përjetuam ne dhe gjithë pjesëmarrësit në këto dy netë të paharruara.

Atmosfera ishte e papërshkrueshme. Organizatorët kishin projektuar në këtë shesh një dekor thellësisht kombëtar, por edhe miqësor e mirënjohës, ku valviteshin flamujt e dy popujve miq, Shqiptaro-Amerikan, por dhe ku nga një poster i madh gjigand jepte bekimin nëna e madhe e njerëzimit, Shenjëtorja Shqiptare Nënë Tereza.

Këto netë magjike nuk do të ishin të tilla sikur në tribunen gjigande të mos ngjiteshin përfaqësues të shquar të artit e të kulturës shqiptare.

Në këtë skenë performuan për dy netë me radhë zëra të mrekullueshëm të këngës shqiptare nga të gjitha trevat, të cilëve u priu interpretimi brilant i këngëtarit Frederik Ndoci “Mjeshtër i Madh” dhe më pas në skenë u ngjitën këngëtarë të shquar dhe do të përpiqem që t’i përmendi të gjithë, duke filluar nga Haxhi Dauti,

– Ermelinda Paparisto, Rozafati dance ensemble – NYC, Bashkimi ensemble – Boston, Shqiponjat e Vogla dance ensemble – Toronto, Trojet ensemble – Sëitzerland, Prek Shkreli (lahute), Dorentina Berishaj, Zef Duhani, Land Korcari.

Sunday: Gjyste Vulaj, Hana Nikprelaj, Rimi Mefaja, Ledi Paparisto, Trojet ensemble – Sëitzerland, Gjergj Kastrioti dance ensemble – St. Paul’s Church, Florent Nushi, Cifteli band – St. Paul’s Church, Andi Njebza, Ludmilla Baballeku, Motor City Dance Company, Fran, Luciana and George Lucaj dhe Erind Emiri on keyboard both evenings.

Nuk kam si anashkaloj edhe momentet e gëzueshme që sollën në tribune me shumë emocion ekzekutimet e valleve popullore të të gjitha krahinave, ku nuk mund të dalloje kush ishte valltari profesionist e kush ishte pjesëmarrës në këtë festë, sepse të gjithë shqiptarët i këndojnë këngët e njëri-tjetrit dhe i kërcejnë vallet e njëri-tjetrit.

Kështu pra, gjatë dy netëve ishin në këtë shesh të mrekullueshëm grupet e valltarëve të Grupit “Rozafa” nga Neë Yorku me drejtuese dhe korografe Angjelina Nika “Mjeshtre e Madhe”, Grupi i djemve dhe vajzave “Gjergj Kastrioti Skenderbeu” të Detroitit me drejtuese Joli Paparisto, grupi shumë i dashur nga Toronto “Shqiponjat e Vogla” me drejtues Ramazan Këllezi dhe Rudi Kondaj, si dhe grupe të tjerë tradicional nga Michigani dhe Neë Yorku.

Mesazhi i deklamuar në këtë festë nga organizatori Ben Pllumaj, ishte dhe mesazhi që bashkon shqiptarët kudo janë.

Ai u shpreh: “Me këtë Festival Shqiptaro-Amerikan ne kemi si qëllim bashkimin e gjithë shqiptarëve në një proçes që ka nisur prej vitesh në këtë komunitet, ku arti dhe kultura, kombi dhe flamuri, të jenë rruga jonë e bashkimit kombëtar, jo vetëm për ne, por edhe për të gjithë brezat e ardhshëm shqiptaro-amerikan”.

Ne si të pranishëm e pamë më së miri se ky mesazh ishte edhe shprehje e atij programi që shqiptarët e formulojnë dhe zbatojnë si asnjë komb tjetër në botë, sepse atje në atë komunitet pamë atë cilësi të jashtëzakonshme të kombit shqiptar, bashkëpunimin në mes të Kishës Katolike Shqiptare, të Kishës Ortodokse Shqiptare, Qendrës Islamike Shqiptare, Qendrës së Bektashive Shqiptar, televizioneve shqiptare, si dhe organizatave, shoqatave dhe bizneseve, që të gjitha shqiptare.

Festivali, ose më saktë kjo festë e madhe i kishte bashkuar të gjithë.

Detroit, qershor 2019