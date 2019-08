Veteranët e LANÇ replikojnë me historianin Milo: Nuk jemi servilë

E nderuara redaksi e gazetës Dita!

Historiani Paskal Milo, me një gjykim aspak korrekt, në një intervistë që ka dhënë më datën 6 gusht 2019, në fund të saj, i jep këshilla Komitetit Kombëtar të Veteranëve të LANÇ, që të mos bëjë kompromise e të mos jetë servile apo me dy standarde me pushtetarët e radhës.

Sjellim në vëmendjen e publikut disa qëndrime të lëkundura të z.Milo, duke përfshirë rastin flagrant të ceremonisë mortore të kryekriminelit dhe kryeballistit Mit’hat Frashëri.

Në një ballafaqim në TV, ai u shpreh se: “Do marr pjesë në ceremoninë e tij për të respektuar veprimtarinë e Mit’hat Frashërit para 1939-tës”.

Këtë qëndrim të Paskalit, po aty e kundërshtoi me forcë Sekretari i Përgjithshëm i këtij komiteti Odhise Porodini, duke i thënë, se ato çka kishte bërë Mit’hat Frashëri para 1939-tës, i hodhi në koshin e plehrave me tradhtitë që i bëri Shqipërisë, duke filluar nga 1912, kur braktisi Ismail Qemalin dhe u bashkua me Esat Toptanin, për të vazhduar me marrëveshjen me grekët duke i dhënë Korçën e Gjirokastrën, apo me serbet që t’i jepte Veriun e Shqipërisë, së fundi me krijimin e Ballit Kombëtar, i cili, në marrëveshje me pushtuesit nazistë, udhëhoqi operacionet famëkeqe të viteve 1943-1944, gjatë të cilave u dogjën, plaçkitën e u vranë me mijëra njerëz të pafajshëm.

Po ky Paskal më pas dha intervista e bëri artikuj kundër Mit’hat Frashërit. Janë këto qëndrime për të cilat ai duhet të këshillojë veten e tij e jo të tjerët.

Komiteti Kombëtar i Veteranëve të LANÇ, qysh nga krijimi i tij e gjer sot, ka qenë e mbetet konsekuent në mbrojtje të LANÇ, gjakun e të rënëve dhe sakrificat e popullit shqiptar.

Ai është përballur pa hezitim kundër cilindo që ka guxuar t’i prekë ato, jo vetëm ndaj kundërshtarëve tanë, forcave politike të djathta ekstreme, ballisto-zogistëve dhe pinjollëve të tyre, apo të disa historianëve e analistëve në shërbim të tyre, por kur ka qenë rasti edhe kundër drejtuesve të qeverisë.

Këtë qëndrim mbajti Komiteti Kombëtar i Veteranëve të LANÇ edhe për rastin e fundit të programit të Konferencës së Akademisë së Shkencave, duke e demaskuar atë si një tentativë që bëhet për të falsifikuar historinë e LANÇ dhe për të rehabilituar kolaboracionistët që u shërbyen pushtuesve të huaj.

Komiteti Kombëtar i Veteranëve të LANÇ dhe Kryesia e tij, dinë të ndajnë prerazi ata që gabojnë, kushdo qoftë, edhe në PS, e cila ka qenë e mbetet forca e majtë më progresive në spektrin politik shqiptar.

Kryesia e Organizatës së Veteranëve të LANÇ