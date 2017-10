Veteranët të pakënaqur me televizionet: Na censurojnë nëpër aktivitete

Deklaratë e Kryesisë së Komitetit Kombëtar të Organizatës së Veteranëve të LANÇ

Me keqardhje konstatojmë se media televizive kombëtare mban qëndrime jo të drejta, denigruese e mospërfillëse ndaj veprimtarive që zhvillon Organizata e Veteranëve të LANÇ, për evenimente të rëndësishme që lidhen me historinë e LANÇ, heronjtë dhe dëshmorët e saj apo me historinë e kësaj Organizate prestigjioze. Kjo dukuri aspak serioze dhe aspak qytetare e demokratike, vërehet jo vetëm në TV-të e pavarura kombëtare, por ç’është më keq, edhe nga Televizioni Publik Shqiptar, i cili ka edhe detyrimin ligjor për të marrë pjesë e për pasqyruar evenimentet që vumë në dukje më lart.

Qëndrime të tilla denigruese janë vërejtur jo vetëm në mospjesëmarrjen e tyre në këto evenimente, edhe kur aty u është bërë kërkesë e u është dërguar ftesë, por edhe kur ata kanë ardhur në veprimtaritë, nuk i kanë pasqyruar fare ose fare të cekta. Në mënyrë të veçantë ka rënë në sy fakti që, ndërsa pasqyrohen me figurë e zë pushtetarët e çdo niveli, përfaqësuesit e Organizatës së Veteranëve të LANÇ që janë kryesorë në këto evenimente, ose nuk pasqyrohen fare, ose jepet vetëm figura dhe nuk jepet kush është ai që flet dhe çfarë thotë.

Ndër rastet e shumta, përmendim disa evenimente të fundit të cilët, për nga rëndësia historike konsiderohen mbarëkombëtare. Kështu, më 16 shtator të këtij viti, me rastin e 75 vjetorit të Konferencës historike të Pezës edhe pse fjalimin kryesor për atë ngjarje madhore e mbajti Kryetari i Komitetit Kombëtar të Organizatës së Veteranëve të LANÇ, Rustem Peçi, televizionet Top-Channel, News 24, Ora News etj, jo vetëm nuk e përmendën, por nuk dhanë as figurën dhe as fjalimin që u mbajt prej tij. Ndërsa TVSH-ja dha vetëm pamjen e tij, por se kush ishte ky në foltore dhe për çfarë foli ai, nuk dha asgjë.

E njëjta gjë ndodhi edhe në Çorovodë më 5 shtator të këtij viti, në festimet e 75-vjetorit të çlirimit të këtij qyteti nga pushtuesit fashistë italianë, i pari qytet që u çlirua jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë Evropën, eveniment në të cilën morën pjesë e foli jo vetëm kryetari i Komitetit të Veteranëve të LANÇ të rrethit Skrapar, por dhe Sekretari i Përgjithshëm i Komitetit Kombëtar të Organizatës së Veteranëve të LANÇ. Mirëpo televizionet kombëtare që morën pjesë aty dhe e regjistruan këtë eveniment të rëndësishëm në edicionet e tyre të lajmeve, pasqyruan vetëm pushtetarët, ndërsa përfaqësuesit e Organizatës së Veteranëve nuk i dhanë fare(!).

Më 20 korrik të këtij viti, Organizata e Veteranëve të LANÇ në shkallë vendi festoi 60-vjetorin e themelimit të saj. Dhe pse kjo përbënte një eveniment të rëndësishëm mbarëkombëtar, për të cilin u organizuan aktivitete të shumta, veçanërisht në Tiranë, ku me këtë rast u organizua jo vetëm mbledhje solemne, por dhe sesion jubilar, për çka u thirrën për të marrë pjesë edhe një numër mediash televizive si: News 24, Top-Chanel, TVSH, Tv Report, mirëpo këto nuk denjuan të vinin. Madje edhe ndonjë që erdhi si TVSH-ja që një kronikë fare të cekët.

Gjykojmë se këto qëndrime nuk janë të rastësishme, por të ndikuara keq nga ajo frymë anti-LANÇ që po përhapet nga forcat e ekstremit të djathtë, nga pinjollët e kolaboracionistëve si dhe nga disa lakenj në shërbim të tyre, të ashtuquajtur historianë e analistë, të cilët përpiqen të denigrojnë e falsifikojnë atë epope të lavdishme, gjakun e derdhur dhe ato sakrifica të mëdha që ka bërë populli shqiptar. Në të njëjtën kohë, këto qëndrime denigruese e mospërfillëse ndaj aktivitetit të LANÇ, nuk i nderojnë vetë këto media televizive. Përkundrazi, krijojnë përshtypje se ato krijojnë një lloj censurimi aspak të drejtë, sidomos ndaj atyre aktiviteteve që kanë një rëndësi të veçantë historike mbarëkombëtare. Ka edhe gazetarë të këtyre mediave që shkojnë edhe më tej, duke futur në këto aktivitete të LANÇ fakte e rrethana që s’kanë lidhje me to dhe as me Organizatën e Veteranëve, por që kryhen me qëllime të mbrapshta, të cilat në të vërtetë dëmtojnë rëndë vet këto media që i transmetojnë ato padrejtësisht. Por vëmë në dukje se krejt ndryshe ndodh me televizionet lokale, të cilat jo vetëm marrin pjesë në aktivitetet që kryejnë komitetet e veteranëve të LANÇ në qëndrat e bashkive apo të qëndrave administrative, por i pasqyrojnë dhe i transmetojnë ato me korrektësi e në mënyrë të plotë, për çka Organizata e Veteranëve u ka shprehur dhe u shpreh mirënjohje për këtë mision atdhetar që kryejnë.

Duke qenë se Organizata e Veteranëve të LANÇ ka për mision të lartë atdhetar mbrojtjen, propagandimin dhe transmetimin tek brezi i ri të kësaj epopeje të lavdishme, pa të cilën nuk do të ekzistonte Shqipëria që gëzojmë sot, qëndrimet e mediave që përmendëm më lart, lënë përshtypjen jo vetëm të një kundërvënie, por në të njëjtën kohë bëhen shërbëtorë të qëndrimeve antihistorike e antishqiptare.

Nuk është rastësi që, kur ka aktivitete nga ato që lidhen me ata që i janë kundërvënë popullit tonë në atë periudhë të lavdishme, si rasti i Postribës, apo dekorimi i kolaboracionistëve dhe i diversantëve, këto media rendin t’i pasqyrojnë sa më gjerë ato. Në këto rrethana, u bëjmë thirrje drejtuesve të këtyre mediave dhe organeve përkatëse shtetërore dhe atyre parlamentare, të cilët duhet të ndërhyjnë për t’u prerë rrugën këtyre qëndrimeve e veprimeve të mbrapshta denigruese ndaj historisë së LANÇ dhe Organizatës prestigjioze të Veteranëve të saj.