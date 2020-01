Vetëvendosja: Do e dërgojmë emrin e kryeministrit tek Presidenti pa vonesa

Pavarësisht se ende nuk ka një koalicion qeverisës në Kosovë, zëdhënësi i Lëvizjes Vetëvendosje, Arlind Manxhuka bën me dije se së shpejti do të dërgojë emrin e kryeministrit të ri dhe se po vijon përpjekjet për të krijuar qeverinë e re.

“Qëllimi ynë ka qenë dhe mbetet krijimi i institucioneve të reja në përputhje me vullnetin qytetar të shprehur në zgjedhjet e 6 tetorit. Në këtë drejtim ne po bëjmë të gjitha përpjekjet që sa më parë të kemi Qeverinë e re, ndërkaq siç është theksuar në mbledhjen e fundit të Kryesisë – pa u vonuar ne sigurisht se do ta dërgojmë emrin e mandatarit ashtu siç parashihet me Kushtetutë dhe me këtë rast ne do ta njoftojmë opinionin publik me kohë kur do ta dorëzojmë emrin e mandatarit”, ka thënë Manxhuka.

