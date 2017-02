Vetting-u, zbarkon sot në Tiranë Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit

Mbërrin në Tiranë Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit. Vizion Plus ka mësuar se njerëzit që do të asistojnë procesin e vettingut.

Drejtoresha e zgjerimit në Komisionin Europian, Genoveva Ruiz Calavera, e cila është shefja e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit dhe 3 anëtare të këtij misioni, të cilët janë nga Gjermania, Italia dhe Austria në mbrëmje arrijnë në Shqipëri.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Europian kanë firmosur tashmë marrëveshjen mbi bazën e të cilës do të ndërtohet puna e ndërkombëtareve për procesin e vettingut.

Mësohet se do të ketë edhe një bord për vendimmarrjen, pjesë e të cilit do jenë edhe drejtoresha e zgjerimit Genoveva Ruiz Calavera, ambasadori amerikan Donald Lu e ambasadorja e BE, Romana Vlahutin.

Burime bëjnë te ditur se 3 anëtaret e Operacionit Ndërkombëtar te Monitorimit qe mbërrijnë sot në Tiranë, do të qëndrojnë vetëm deri në përfundim të skanimit të kandidatëve për institucionet e vettingut.

Kur të ngrihet komisioni i posaçëm i kualifikimit dhe kolegji i apelimit këta eksperte do të largohen e do të vijë grupi tjetër i vëzhguesve ndërkombëtare, të cilët do të qëndrojnë përgjatë gjithë kohës që do të zgjasë vettingu.

Puna e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit nis të premten me vlerësimin e kandidatëve për institucionet që do të bëjnë vettingun.