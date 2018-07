Vettingu në Polici, Spaho letër Ruçit: Nuk marrim pjesë në komision!

Nënkryetari i PD, Edmond Spaho i ka dërguar një letër kreut të Kuvendit, Gramoz Ruçit.

Ai ka paralajmëruar se nuk do të dërgojë asnjë anëtar në nënkomisionin parlamentar për mbikëqyrjen e vettingut në polici, duke e cilësuar atë si një farsë.

“Problematikat e rënda që po kalon sot Policia e Shtetit nuk zgjidhen me vetting fasade ndaj punonjësve të thjeshtë të Policisë, por me vetting ndaj drejtuesve politik të Ministrisë së Brendshme, që janë autoret e kriminalizimit te segmenteve të caktuara të Policisë së Shtetit. Për këtë qellim, në kohën e miratimit të ligjit kemi propozuar qe vettingu në radhët e Policisë së Shtetit të filloje nga drejtuesit politik, duke nisur me Ministrin e Brendshëm. Kjo kërkesë e jona nuk u pranua, duke provuar në këtë mënyrë farsën e këtij procesi”, thuhet në letrën zyrtare që Spaho i dërgon në emër të PD, kreut të Kuvendit.

Për Grupin Parlamentar të PD, shkruan më tej Spaho, është e papranueshme që sipas ligjit një punonjës i thjeshtë i Policisë së Shtetit, konsiderohet si i papërshtatshëm me detyrën për shkak se një kushëri i tij është i dënuar me parë, ndërkohë që drejtuesi politik, ministri i Brendshëm, konsiderohet i përshtatshëm dhe vijon detyrën: “Edhe pse ka kontakte të papërshtatshme me krimin e organizuar, sepse me se paku ka pasur dhe ka kontakte me vëllanë e tij të dënuar dhe ne burg për trafik ndërkombëtar droge dhe pjesëmarrje ne organizate kriminale”.

