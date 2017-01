Vettting-u, kjo shoshë me vrima…

Prokurori i Kavajës paska dhënë dorëheqjen. Ai paska dorëzuar një dokument në Inspektoratin e Pasurisë ku pohon vullnetin për të mos e dorëzuar formularin e vetë deklarimit të pasurisë.

Siç bëhet e njohur gjysma e pjesëtarëve të sistemit të drejtësisë, ndonëse mbeten edhe 3-4 ditë nga kufiri final i deklarimit të pasurive, ende nuk e kanë dorëzuar dokumentin përpara Inspektoratit të Pasurisë. Me sa tregojnë “bathët” numri i atyre që nuk do të nënshkruajnë formularin e deklarimit të pasurisë në radhët e prokurorëve, gjykatësve e të tjerë, pjesë e sistemit të drejtësisë shqiptare, do të jetë i madh.

Kushtetuta në nenin G, (që siç theksohet në shtypin e ditës) është i fundit i saj, u jepka mundësi njerëzve të sistemit të drejtësisë që të japin dorëheqjen nëse ata mendojnë se nuk e kalojnë kontrollin e pasurisë dhe figurës(!?). Deri këtu gjithçka me pikëpyetje pas. Por “dardha” paska një bisht të fortë mbrapa, bisht që do ti nxjerrë pa lagur hajdutët dhe të degjeneruarit e sistemit të drejtësisë.

Ndërsa ligji i Vetting-ut, sipas po të njëjtit shkrim dhe autor, thoshka se të dorëhequrve u jepet edhe një shpërblim në para (!?).

Në se kjo është e vërtetë atëherë “sita” nëpër të cilët thuhet se do të kalojë e gjithë armata e punonjësve të drejtësisë nuk është “sitë për miell bakllavaje” por “shoshë misri” ku kalojnë kokrra e koçanë.

Në se kjo është e vërtetë atëherë gjyqtarë e prokurorë këto ditë do ti shohim të vrapojnë me letra dorëheqje në duar si “kartë pastërtie” e me kërkesa për shpërblim për aktin e tyre të “sinqertë” !

Prokurori i Kavajës deklaratës së tij për dorëheqje i shton se ajo vjen në prag të pensionit (?!)

Nuk mungoi menjëherë që faqeve të gazetave të printuara e ato online, ti bie karadyzenit të “pensionit” edhe prokurori i Krujës i cili deklaron se nuk do të dorëzojë formularin e vetë deklarimit të pasurisë sepse më 19 shkurt del në pension (!)

Dhe ndodh ky “mosdorëzim” pikërisht në dy qytete ku investigimet e kanaleve televizive kanë kapur “me para në dorë”, prokurorë e gjyqtarë në rrugëtimin e tyre kriminal korruptiv.

Nga ky këndvështrim del një tjetër “vrimë” në shoshën e Vetting-ut, dalja në pension e prokurorëve dhe gjyqtarëve duke kaluar lumin pa u lagur.

Populli, megjithëse me mosbesim, e ka pritur Vetting-un me shpresën e madhe se do tu lehtësohet (jo t’u hiqet, se heqja është përrallë e lidhur me kalendat greke e me javën pa të shtunë) paksa barra e rëndë e kërkesave për pagesa ekstra dhjetëra mijëra dollarësh nga “togat e zeza” që u bënë e zeza sterrë e jetës së tyre.

Prokurori i Krujës thotë se “në vetvete ligji i vetting-ut është për rivlerësimin e figurës së prokurorit dhe gjyqtarit gjë e cila në personin tim nuk ka më asnjë vlere për arsye se karriera ime si prokuror përfundon me datë 19-02-2017 (!?)

Andej nga trojet ku kam lindur dhe kalova pjesën më të madhe të jetës time do të thoshin “Fort ia ditka tamlit” ky zotni…

Prokurori nuk mungon të mburret sepaska punuar“në këtë profesion prej 35 vitesh”, çka i bije që 10 nga 35 vjetët e jetës së tij i paska kaluar si prokuror i diktaturës, kështu që mbi të gjitha, dhe para së gjithash, duhet të përgjigjet edhe për vendimet që ka dhënë si prokuror, madje edhe “për plumbin e fundit”.Figura morale dhe figura materiale janë pjesë e “faqes së bardhë”, faqe që duhet “larë” jo me dorëheqje e dalje në pension por me fakte konkrete nga jeta në drejtësi.

Nuk e di në se në ligjin e Vetting-ut, në makinën e bluarjes së drithit, është futur sita e “hollë”, ajo lloj site që i veçon krundet nga mielli, që e bën atë për “bakllava”.

Nga sa shoh ekraneve të vegjël satelitorë dhe titujve në gazetat e printuara dhe ato online, nga sa lexova në rastin e dy prokurorëve, atij të Kavajës dhe atij të Krujës, bathët tregojnë se edhe ato, ashtu kokërrmëdha, të pathyera, do të rrjedhin nëpër shoshën e Vetting-ut.

Në ditët në vazhdim ligji i Vetting-ut, me siguri do të na tregojë se ai nuk është një ligj i “shpresë së madhe” për luftimin e korrupsionit në radhët e togave të zeza, por i “shpresës pa shpresë”.

Abdurahim Ashiku

Athinë, 27 janar 2017