Video: 7 vjeçarët luajnë, prindërit rrihen

Një ndeshje midis fëmijëve 7-vjeçarë degjeneroi në një sherr masiv, por jo midis fëmijëve: midis prindërve.

Arsyeja e sherrit, njëri nga prindërit nuk ishte dakord me vendimin e gjyqtarit 13-vjeçar.

Sherri ndodhi në shkollën fillore të Lejkud, Kolorados, SHBA.

These adults took over the field and began assaulting each other on 6/15 during a youth baseball game. We’re looking for any info, in particular to ID the man in the white shirt/teal shorts. Several people have already been cited in this fight and injuries were reported. pic.twitter.com/ieenhwCrbU

— Lakewood Police (@LakewoodPDCO) June 18, 2019