Video: Atak kardiak gjatë garës, çiklisti belg dërgohet në spital

Në garën e çiklizmit, të zhvilluar në Paris-Roubaix pasditen e së dielës, çiklisti belg i ekipit Verandas, Michael Goolaerts, papritur është rrëzuar në tokë gjatë kohës që po pedalonte.

Çiklisti belg 23-vjeçar ka pësuar një atak kardiak teksa po garonte në pjesën me kalldrëm, raportojnë mediet franceze.

Ambulanca dhe stafi mjekësor ka ndërhyrë menjëherë, duke i bërë çiklistit masazh kardiak. Më pas, ai është transportuar me urgjencë me një helikopter drejt spitalit më të afërt.

Ende nuk ka informacion për gjendjen shëndetësore të çiklistit, por menaxheri i tij ka thënë se bëhet fjalë për humbje të përkohshme të ndjenjave.

BREAKING : rider Michael Goolaerts had a cardiac arrest and is on the way to the hospital #ParisRoubaix2018 #Goolaerts pic.twitter.com/o01lrbSp99

— TSR (@Snowman33000) April 8, 2018