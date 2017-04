VIDEO / Dedikimi prekës i Monika Kryemadhit për ditëlindjen e djalit

Një ditë pas zgjedhjes nga parlamenti si President i Republikës, familja e Ilir Metës ka një tjetër ditë të gëzueshme. Sot ka festuar 17-vjetorin e djalit të vetëm, Besarit. Monika Kryemadhi ka bërë një dedikim special për të birin, duke zbuluar edhe një “sekret” se si ai e thërret në momente te veçanta.

Postimi i plotë