VIDEO: “Defender Europe 21” në Tiranë, ceremonia bën bashkë Ramën, Metën dhe Yuri Kim: Amerika ka një aleate të guximshme si Shqipëria

“Defender Europe 21” këtë herë ka zbarkuar në Tiranë.

Sot do të ketë surpriza në tokë dhe ajër në sheshin “Nënë Tereza” për të gjithë qytetarët.

Të pranishëm janë edhe Ambasadorja Yuri Kim, Kryeministri Edi Rama, Presidenti Ilir Meta si dhe Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi.

“Defender Europe 21” është stërvitja më e madhe ushtarake që është zhvilluar në Ballkanin Perëndimor dhe Shqipëria është vendndodhja kryesore.

Me mijëra trupa nga SHBA, por edhe aleatë të tjerë të NATO-s, disa prej të cilëve janë të përfaqësuar po demonstrojnë një rritje të aftësive ushtarake për të bashkëpunuar së bashku si aleatë ushtarakë.

Në këtë stërvitje janë angazhuar mbi 28 mijë ushtarë, shumica e të cilëve janë amerikanë.

Amabasadorja amerikane Yuri Kim, ka theksuar se “Defender 21” hap një rrugë të vërtetë për një bashkëpunim strategjik mes Shqipërisë dhe SHBA.

“Gjëja që më bën të lumtur ësstë që shqiptarë dhe amerikanët që po njihen me njëri tjetrin. Ato do të forcojnë lidhjat tona në të ardhmen. Ato ndihen njësoj siç ndihemi ne diplomatët të veshur me kostume, ato vlersojnë mikpritjen popullit shqiptar dhe janë krenar që SHBA e quan Shqipërinë si mik dhe aleat. Ne vijmë nga ato përvoja që Amerika kanë një mike të vërtet dhe të guximshme, një aleate si Shiqipëria, Defender 21 hap një rrugë të vërtetë për bashkëpunimin tonë strategjik. Unë beosj se suksesi i Defender 21, pasqyron angazhimin e popullit të Shqipërisë, të gjithë ju e pranoni që gjendemi në një moment të rëndësishëm në histori dhe të gjithë ju jeni të bashkuar në marrëdhënien tone. Së kjo marrëdhënia është e rënd֝ësishme se marrëdhënia e amerikanëve dhe shqiptarëve duhet të vlerësohet mbi çdo gjë tjetër. Kjo përkon me 30 vjetorin e rivendosjes së marrëdhënieve Shqipëri-SHBA. Ne qendrojmë me ju sot në mbështetje të fortë për një Shqipëri demokratike, të pavarur dhe të fortë ne do të vazhdojmë të qendorjmë me ju”, tha Kim.

j.l./ dita