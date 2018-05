VIDEO: Dhunë ndaj gazetarëve? Shikoni se ç’bën policia

Po degjoj postprotesten qe policia paskeka dhunuar protestues, madje dhe gazetar! Sot me bindje te plote e them se policia ka qene ne lartesine e saj me te duhur. Sot policia ka qene fiks Policia qe dua, sot policia nuk griti shkopin as atehere kur guret bienin turinjeve te tyre, sot policia nuk beri hapin as atehere kur tymueset u binin mu perpara kembeve, sot policia as nuk griti gishtin, as atehere kur shkopinjet e gjerat rrethabore u bienin ne fytyre. Nuk po bej fajtore protestuesit, sepse ishte e drejta e tyre e protestes madje mendoj edhe e dhunes, por asesi nuk mund te perbaltet policia sepse sot ata ishin duke bere detyren, dhe e bene per se mbari! #Bravocuna

