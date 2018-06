VIDEO: Dua Lipa ndërpret koncertin dhe largohet duke qarë

Dua Lipa është detyruar që të ndërpresë një ndër shfaqjet e saj që po mban në turin muzikor n SHBA, duke i kërkuar falje fansave të saj.

Për shkak të një infeksioni “të dhimbshëm” të veshëve, 22-vjeçarja është detyruar që të anulojë një nga performancat e saj në Denver.

Me anë të një postimi në Tëitter shprehet se u detyrua që të ndërpresë shfaqjen sepse kishte disa ditë që vuante nga dhimbja veshëve.

“Mendova se do t’ia dilja, por ishte mjaft e dhimbshme. U këshillova dhe më thanë se nëse vazhdoja shfaqjen do të shkaktoja dëme të përhershme në vesh”, tha ajo.

Dua u bëri thirrje të gjithë atyre që blenë biletat që ti mbajnë pasi do mundohet të riorganizojë performacën.

Ndërsa ishte në skenë duke u komunikuar fansave se shfaqja do ndërpritej këngëtarja shpërtheu në lot dhe u largua duke qarë.

After 3 songs, Dua Lipa reveals in tears she’s cancelling the rest of the #DuaLipaDenver show due to sickness. pic.twitter.com/ObgOk3lgrh

— Pop Crave (@PopCrave) June 27, 2018