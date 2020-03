Video e marrë nga Algjeria, Rama kërkon ndjesë: Ma dërgoi një shok

Kryeministri Rama, ka reaguar menjëherë pas lajmeve se video e publikuar nga ai ku thuhej se ishin policët ne Spanjë duke shpërndarë turmën e pabindur për t’u karantinaur, nuk ishte reale. (lexo KËTU)

Në një postim në facebook, kryeministri ka kërkuar ndjesë për pasaktësinë e videos, që ia kishte dërguar një shok nga Italia.

Rama përmendi edhe deklaratën e Partisë Demokratike lidhur me këtë çështje, duke thënë se kjo ishte hera e parë që binte pre e “qytetarit digjital”.

Kryeministri Rama ne facebook:

Videon e postuar diku më parë, ku shkruhet se ka ndodhur në Spanjë, ma dërgoi një mik shqiptar nga Italia, i cili padiskutim ashtu e dinte dhe i dëshpëruar me ca pamje sot paradite në tregjet e Tiranës, më shkruante “Shikoje ç’bën policia në Spanjë”!

E postova jo pa qëllim pas mesazhit tim të sotëm, ku ju thashë hapur se nuk do të ketë më asnjë tolerancë nga forcat e rendit dhe tani mora vesh që qenkan pamje nga Algjeria!

Ndjesë sinqerisht për pasaktësinë e paqëllimshme, që paska frymëzuar edhe një deklaratë gjithë akuza e budallallëqe të Partisë Demokratike! Rashë edhe unë njëherë viktimë e “qytetarit dixhital”

Por, duke qenë se as “qytetari” në fjalë, as unë dhe as shumica dërrmuese e juaja që ka komentuar pozitivisht në atë postim, nuk kemi pasur hallin e vendit të ngjarjes, po kemi hallin e madh të nevojës për reagimin e domosdoshëm me zero tolerancë kundër atyre që na rrezikojnë të gjithëve, me sjelljen e tyre të papërgjegjshme, postimi nuk do të lëvizë nga vendi dhe mesazhit të tij i qëndroj 100% natyrisht!

Gjithashtu kryeministri vendosi që ta korrigjojë gabimin e tij duke i bërë “edit” postimit, ndërsa ka paralajmëruar se policia do të ketë të njejtën sjellje me të gjithë qytetarët që do shkojnë të bëjnë pazar të grumbulluar nga e hëna dhe deri në fund të mbarimit të “luftës”.

l.h/ dita