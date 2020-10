VIDEO / Mori pjesë në Forumin kundër Anti-semitizmit, Pompeo: Jam krenar! Një mundësi për të nderuar trashëgiminë e harmonisë fetare në Shqipëri

Një ditë pas Forumit Ballkanik kundër Anti-Semitizmit, ka reaguar sekretari amerikan Mike Pompeo duke e cilësuar si një mundësi të rëndësishme për homazh ndaj trashëgimisë së Shqipërisë për lirinë dhe harmoninë fetare.

Në shkrimin e tij në Twitter, Pompeo, i cili mori pjesë virtualisht në Forumin Ballkanik thotë se të gjithë kanë pjesë në përgjegjësinë për të luftuar antisemitizmin.

“Krenar që mora pjesë virtualisht në Forumin e Ballkanit 2020 Kundër Anti-Semitizmit në Shqipëri. Një mundësi e rëndësishme për të nderuar trashëgiminë e Shqipërisë të lirisë dhe harmonisë fetare dhe përpjekjeve të rajonit të Ballkanit për të luftuar antisemitizmin. Të gjithë kemi pjesë në këtë përgjegjësi”, shkroi Pompeo.

Kujtojmë se Kuvendi i Shqipërisë organizoi Forumin Ballkanik kundër Anti-Semitizmit në një ngjarje historike ku morën pjesë personalitete politike nga Shqipëria si Edi Rama dhe Taulant Balla po dhe nga bota si Mike Pompeo i SHBA apo David Sassoli i PE.

Proud to virtually join the 2020 Balkans Forum Against Anti-Semitism in Albania–an important opportunity to pay tribute to Albania’s legacy of religious freedom and harmony and the Balkan region’s efforts to combat anti-Semitism. We all share in this responsibility. pic.twitter.com/yNqouH8sPO

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 29, 2020