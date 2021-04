VIDEO / Një pus uji me emrin e Arjan Salës në Indonezi, vëllai: Do jem i pari që do e vizitoj

Emri i Arjan Salës ka prekur shumë persona. Ai humbi jetën në zjarrin e rënë në magazinën e një qendre tregtare në Tiranë, më 24 mars.

Arjani ishte punonjës sigurie dhe u fut për të shpëtuar dhe nxjerrë rreth 20 persona, por vetë fatkeqësisht mbeti brenda.

Trupi i tij i pajetë u nxor më datë 27 mars.

Pas ngjarjes fatale, ai u shpall “Dëshmor i Atdheut”.

Por jehona e këtij gjesti të jashtëzakonshëm duket se ka kaluar edhe kufijtë.

Vëllai i tij, Edmondi ka zbuluar se është hapur një pus në Indonezi me emrin e tij.

Një fondacion bamirësie i ka dhënë pikërisht emrin e Arjanit, për të ndihmuar një popullsi e cila ka probleme me ujin e pijshëm.

Në një lidhje “Skype” me emisionin “Shqipëria Live” në Top Channel, Edmondi u shpreh se gjatë kësaj periudhe të vështirë njerëzit i kanë qëndruar shumë pranë. Ai falënderon me zemër të gjithë shqiptarët që i kanë qëndruar pranë që ditën e parë e deri në këto momente.

Ndërsa i pyetur në lidhje me pusin e hapur në Indonezi, Edmondi u shpreh se nuk e di saktësisht se në cilin vend është bërë. Ai shtoi se thjesht i kanë shkuar foto e video dhe e di që është bërë nga një fondacion bamirësie.

“Ka qenë një grup besimtarësh shqiptarë që kishin lidhje me Indonezinë. Vetëm më kanë ardhur videot e më kanë thënë, por nuk e di vendin e saktë se ku është bërë. Ne jemi shumë krenar, sepse kushdo që do pijë ujë aty, është emri i vëllait tim. Unë falënderoj të gjithë shqiptarët që kanë qenë me ne që në momentin e parë. Falënderoj nga zemra të gjithë ata që vijnë edhe tani për të na ngushëlluar.

Vijnë e kujtojnë vëllain tim çdo ditë. Unë do jem i pari ai që do bëj të mundur vajtjen te pusi që mban emrin e vëllait tim. Së bashku me një të familjes tim do të shkojmë që ta vizitojmë”, tha Edmondi.

Ky i fundit shtoi se me Arjanin nuk ka patur vetëm marrëdhënie si vëlla, por edhe si shok.

“Arjani ishte nga ato personat që çdo veprim që bënte, merrte mendimin tim. Unë isha ai që prija përpara dhe bashkë i mbyllnim gjërat”, tha ai.

Më pas tregoi se djali i Arjanit e kërkon çdo mbrëmje babanë e tij, por ende nuk i kanë treguar asgjë pasi është e vështirë.

“Djali ka qenë shumë i lidhur me babanë e tij. Kur Arjani vinte nga puna në darkë, ai dilte e priste te porta. Por tani është bashkë me fëmijët e mi dhe nuk mundemi që t’i tregojmë”, tha ai.

