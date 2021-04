VIDEO: Për herë të parë në histori, NASA kryen me sukses fluturimin e një droni në Mars

Agjencia amerikane e hapësirës kreu me sukses fluturimin e një droni ose helikopteri të vogël në planetin Mars.

Sipas BBC, droni, i quajtur Ingenuity u ngrit në ajër për më pak se një minutë, por NASA po feston atë që përfaqëson fluturimin e parë të mundësuar dhe të kontrolluar nga një aeroplan në një planet tjetër.

Konfirmimi erdhi përmes një sateliti në planetin Mars, i cili transmetoi të dhënat e dronit në planetin Tokë.

Agjencia hapësinore po premton fluturime më aventureske edhe përgjatë ditës.

Helikopteri Ingenuity do të komandohet të fluturojë më lart dhe më tej derisa inxhinierët kërkojnë të testojnë kufijtë e teknologjisë

Bëhet e ditur se helikopteri i vogël i NASA-s Ingenuity, arriti në Mars së bashku me roverin e Perseverance në shkurt të këtij viti.

