VIDEO: Rama publikon projektin e Unazës së Madhe lindore të Tiranës

Kryeministri Edi Rama e ka nisur ditën sot me një lajm të mirë, duke bërë me dije se këtë vjeshtë do të mbyllen kontratat për projektin e Unazës së Madhe lindore të Tiranës.

Sipas Ramës ky projekt fillon nga zgjatimi i Lanës drejt Shkozës, për të kaluar deri në Farkë ku bashkohet me segmentin e përfunduar që të çon në kryqëzimin e hyrjes së autostradës Tiranë-Elbasan, aks me standardet e kategorisë A urbane, përfshirë veprat e artit, ura, mbikalime, nënkalime, kryqëzime.

Postimi i Ramës

MIRËMËNGJES dhe me këtë shfaqje të projektit të Unazës së Madhe lindore të Tiranës nga zgjatimi i Lanës drejt Shkozës, për të kaluar deri në Farkë ku bashkohet me segmentin e përfunduar që të çon në kryqëzimin e hyrjes së autostradës Tiranë-Elbasan (aks me standardet e kategorisë A urbane, përfshirë veprat e artit, ura, mbikalime, nënkalime, kryqëzime), duke ju informuar se kontratat mbyllen e puna nis këtë vjeshte, ju uroj një javë të mbarë.



l.h/ dita