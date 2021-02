VIDEO: “Shqipëria jashtë studiove TV dihet si është. Vendimmarrësit keni qenë ju, klasa politike. Tani ose pranoni që jeni hajdutë, ose pranoni që jeni të paaftë”

Nga ABC News

Ish-deputeti demokrat Genc Pollo dhe kryeredaktori i Ditës Adrian Thano u përfshinë në një debat të fortë mbrëmjen e së enjtes në emisionin “As pro, as kundër” në ABC News teksa po diskutohej për ryshfetin në sistemin shëndetësor pas rasteve të fundit të denoncuara në media.

Ish-ministri i Arsimit Genc Pollo u shpreh se nëse PD-ja do të vijë në pushtet pas 25 prillit situata në arsim dhe shëndetësi do të ndryshojë, Thano replikoi duke thënë se këto janë përralla që i kemi dëgjuar çdo fushatë. Pollo e akuzoi se nuk “njeh sektorin”, Thano u përgjigj se “nuk ka nevojë të njoh sektorin, se njoh Bashën”.

Pjesë nga debati mes Genc Pollos dhe Adrian Thanos

Adrian Thano: Shqipëria tjetër nuk ju do as ju që jeni provuar që keni qenë të korruptuar as këta që po provojnë që janë të korruptuar, ajo nga kush përfaqësohet?

Genc Pollo: Përgjithësimet pa diferencime janë parimisht të gabuara.

Adrian Thano: Po ti fole për perceptime. Jeni njëlloj në perceptim për korrupsion.

Genc Pollo: Votimet në prill si edhe para 4, 8 apo 12 vitesh bëhen kush do të më qeverisë, ke dy alternativa.

Adrian Thano: Këtu nuk ka alternativë. Është një e keqe e ndarë në dy pjesë. Është i sprovuar sistemi.

Genc Pollo: Në mandatin e parë të PD, u liberalizuan farmacitë dhe dentistët dhe ka një konsensus se ato funksionojnë, në të dytin nuk u liberalizua shërbimi parësor, por nuk ndodhi, shpresoj të ndodhë në 4 vitet e ardhshme…

Adrian Thano: Sa herë i kemi dëgjuar këto?

Genc Pollo: Është konkrete, duhet të njohësh sektorin, niveli i tretë terciar që janë spitalet është me kompleks dhe nuk zgjidhet…

Adrian Thano: Po njoh Bashën unë, nuk ka nevojë të njoh sektorin, njoh Bashën kur ka qenë kryetar bashkie dhe minister.

Pjesë tjetër nga debati mes Genc Pollos dhe Adrian Thanos

Adrian Thano: Unë nuk dua të përdorem në këtë teatrin politik që vazhdon prej jush prej 30 vitesh. More si shembull Unazën ti, ta zgjeroj pak unë unazën. Cfarë ishte skandali i unazës? A nuk ishin këta që do të dënonin korrupsionin tuaj dhe të Berishës? Ai që mori Unazën që u kap me presh në dorë bashkë me vendimmarrësit politikë të Rilindjes, kush është ai? Është ai që i ka dhënë zyrën Sali Berishës, i ka dhënë shtëpinë Sali Berishës, është kështu apo jo?

Genc Pollo: Ka biznesmenë që shkojnë pas pushtetit. Vëri etiketa politike është puna jote…

Adrian Thano: Ti thua drejtësia e kapur se nuk heton Ngraghetën, po çfarë vendimi mori drejtësia për Unazën, ku jeni të dy palët të përfshira. As atë recepsionistin nuk e dënoi… Me këto merru. Cdo fushatë e njëjta histori, si nuk u lodhët? Kemi 30 vite që durojmë këta….

Thano theksoi më pas se nuk ka qetësi në Shqipëri pa u bërë drejtësi me politikanët e akuzuar për krime të rënda.

“Shqipëria jashtë studiove TV dihet si është. Vendimmarrësit keni qenë ju, klasa politike. Tani ose pranoni që jeni hajdutë, ose pranoni që jeni të paaftë” – tha Thano gjate replikave me Pollon.

Një emision më parë Thano debatoi me deputeten e PS, Blerina Gjylameti pasi kjo e akuzoi se “po nxinte imazhin e Shqipërisë” me kritikat për klasën politike.

Pjesë nga debati në studio Thano-Gjylameti:

Adrian Thano: Ju flisni për imazhin e Shqipërisë?! Kur jeni në qeverisje Shaipëria eshte mire, kur jeni në opozitë e nxini, flisni ndryshe. Pastaj ndërroni vendet me ata, ata bëjnë të njëjtën gjë si ju tani. Na tregoni imazhin e Shqipërisë?? Po cfarë ke bërë ti për imazhin e Shqipërisë para 8 viteve kur ishe opozitë?

Blerina Gjylameti: Zoti Thano po paragjykoni.

Adrian Thano: Ti jo njëherë, se je e re, ke ardhur me Rilindjen, po ata të tjerët përpara? A e kanë nxirë ata njëlloj me këtë standardin tënd për imazhin?

Blerina Gjylameti: Je duke paragjykuar. E para unë ju, unë jam zonja Gjylameti, nuk jam ti

Adrian Thano: Zonja Gjylameti jeni për ata që kanë respekt, unë nuk kam pikën e respektit. Ndryshe flisni kur jeni në opozitë dhe ndryshe në qeveri…

Blerina Gjylameti: Nëse nuk ke respekt për mua mu drejto me etikë në studio, pasi pa etikë nuk lejoj askënd. Nëse nuk ke respekt mos mu drejto.

Adrian Thano: Temën e së majtës e hapa unë, nëse s’do që unë të përgjigjem, mos fol.

Blerina Gjylameti: Unë ju sugjeroj të qetësohuni se po humbisni qetësinë.

Adrian Thano: Unë jam shumë i qetë dhe mbi të gjitha jam i qartë, me hipokrizinë tuaj. Na e keni shpifur.

Blerina Gjylameti: Robert unë me këto terma nuk jam fare dakord…

Adrian Thano: Ec tani, mos na trego imazhin e Shqipërisë, sikur se dimë çfarë bëni e thoni përpara se të vini në pushtet…

Pas ndëprerjes me publicitet, replikat kanë vijuar me kamera të fikura. Zv.Ministri Etjen Xhafaj i drejtohet gazetarit Adrian Thano jashtë kamerave duke e pyetur: “Nuk paskemi të drejtë ne të shprehim mendimin tonë”. Thano iu përgjigj: “Patjetër po ku e keni mendimin tuaj? Ju vini këtu e flisni si papagaj, përsëritni me kasetë në kokë mendimet e kryetarëve”.

Moderatori Robert Aliaj tha se duhej marrë parasysh se Gjylameti është femër por Thano ironizoi: “Nuk jemi në emisionin Përqufen a Përqifen këtu që të shohim njëri tjetrin, mashkull femër. Kjo është ligjvënëse, është politikane dhe vendimmarrëse. Nuk mund të jetë atje kur firmos e vulos njësoj si burrë, e barabartë siç duhet të jetë, kurse kur i kërkohet llogari të viktimizohet si femër. Imazhin e Shqipërisë e kanë qelbur pikërisht këto pseudo-partitë, jo ata që i kritikojnë”.

Pas rindezjes së kamerave debati në studio vijoi me tone më të qeta.

