VIDEO: “Ti paguhesh për të dalë aty, o ku*vë, do të q.. robtë”, Tom Doshi përplaset keq live, Berisha merr “në besë” gazetarin

Një përplasje e ashpër ka ndodhur mes një gazetari dhe Tom Doshit në kanalin News 24.

Doshi ka kërkuar të lidhet live me studion pasi të ftuarit po flisnin për subjektet politike, por shpeshherë përmendën edhe emrin e Tom Doshit.

Debati ka degraduar dhe kryetari i PSD-së ka përdorur edhe fjalë banale në drejtim të gazetarit, ndërkohë që gazetari ka kërkuar që Doshit t’i mbyllet telefonata.

Video:

Debati tekst:

Tom Doshi: Sokol, ata burrat që ke aty, po u del shumë punë me emrin tim. Mua votat mi ka dhënë populli, ka patur program PSD, ka patur kandidatë më të mirë sesa Thurja apo ata që mendon ti. Mateni vedin mirë kur të flisni sepse i kam marrë votat në të gjithë Shqipërinë. T’ju vijë turp të dyve se keni edhe fëmijë dhe hidhni baltë kundër meje. Xhelozia e Rakipllarit se ka humbur PD nuk justifikohet.

Sokol Balla: Ju lutem pa ofendime personale. Komentet janë politike

Doshi: Mua më ka votuar populli, kam marrë 30 mijë vota në gjithë Shqipërinë

Rakipllari: Nuk ka asgjë personale

Doshi: Ti e ke personale

Rakipllari: Nuk kam asgjë personale. Ju keni marrë vota…

Doshi: Ju s’të lini rehat. Ju keni patur frikë të hapni ekranin për mua

Rakipllari: Po të gjykoj si kryetar partie.

Doshi: Ke gjithë ditën që merresh me ermin tim. Turp të kesh

Rakipllari: Foli ambasadores amerikane për të tjerat. Merru me atë dhe jo me mua.

Doshi: Ç’lidhje ka ambasadorja amerikane? Unë jam më i pastër si ty. Do e gjej të drejtën edhe në Amerikë. As kam marrë tendera si tha Lubonja, unë i kam patur kundër të gjitha forcat. T’ju vijë zor që përgojoni. Dihet se kush jam unë. Jam përballur me drejtësinë këtu dhe do të përballem edhe në Amerikë.

Balla: Pse e dhe dorëheqjen?

Doshi: E dhashë dorëheqjen që të jem qytetar i lirë.

Rakipllari: Ti je një person i shpallur non-grata nga SHBA. Se blen 2-3 vota këtu mos kujto se je shumë i fortë. Sokol ndaloje këtë telefonatë. Je non-grata zotëri. Sokol, ndaloje telefonatën, zgjidhe me SHBA dhe pastaj me mua.

Doshi: Ti paguhesh për të dalë aty! Mbylle gojën! O ku*vë! Do të q.. robtë

Reagimet

Gazetari është marrë mbrojtje nga Sali Berisha. Në një postim pas emisionit, Berisha, dënon ngjarjen dhe merr në mbrojtje gazetarin.

“Denoj me ashpersine me te madhe kete akt te shemtuar si nje perpjekje, nje atentat te fjales se lire dhe shpreh solidaritetin tim ndaj gazetarit te kercenuar dhe paraljmeroj Doshin se do mbaje pergjegjesi personale per cdo akt dhune ndaj tij’ – shkruan Berisha.

Disa nga organizatat e medias po përgatitin dënimin e ngjarjes. Nuk kanë munguar as reagimet e gazetarëve.

Në një postim mbi rastin në rrjete sociale, kryeredaktori i DITA, Adrian Thano shkruan:

“Një gazetar akuzon sot Doshin për blerje, manipulim votash dhe krime dhe bën mirë që ia përmend SHBA-të. Por stresi i publikut në këto raste vjen prej faktit që shumica e gazetarëve nuk kanë as vullnetin, as kurajon t’i denoncojnë njëjtë dhe në çdo kohë të ashtuquajturat palë politike.

E vërteta nuk është kaq e cekët dhe “drejtësia publike” nuk është kaq e lehtë. Aq më tepër kur shfaqet një si Berisha me kërkesë për mbrojtje të gazetarit.

E vërteta është që edhe Doshi, edhe Berisha njihen për episode të mëparshme dhune verbale dhe fizike ndaj gazetarëve.

E vërteta është që kur akuzon Doshin për çka bërë duhet të kesh moralin në anën tënde. E që ta kesh moralin në anën tënde duhet më herët t’ia kishe numëruar me të njëjtën kurajo në fytyrë, krimet atij që të merr sot në besë. Të cilat janë, disa të njëjta (blerje e manipulim votash) e disa të tjera ku e ku me ato të Doshit.

Nëse nuk e ke bërë këtë, nëse nuk e ke patur këtë kurajo me të gjithë e në çdo kohë, një kontribut i sotëm, në dukje i vlefshëm për publikun, i shërben jo më publikut, jo më vetedijësimit të tij dhe qytetarisë, por të kundërtës: e nxit dhe e thekson rreshtimin e publikut ne llogoret e egra dhe të perkohshme të pazareve mender politike.

Bash të tillë e duan publikun-elektorat Berisha, Doshi dhe shokët e tyre “majtas-djathtas” që sot kafshohen e nesër lëpihen; burra e gra të kësaj klase dështakësh fenomenalë që në 30 vjet hajdutëri dhe paaftesi e kanë katandisur për turp Shqipërinë e bekuar në pasuri dhe asete, të fundit në të gjitha renditjet e krahasueshme me vendet e tjerë ish-komunistë” – shkruan Thano.

n.s. / dita