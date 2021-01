Vihet në pranga 28 vjeçari i shpallur në kërkim, transportonte 12 emigrantë të paligjshëm

Policia e Korçës ka vënë në pranga një 28 vjeçar. Ai akuzohet se ndihmonte kundrejt fitimit kalimin e paligjshëm të emigrantëve.

Arrestimi i tij është bërë i mundur në kuadër të operacionit të koduar “Perimetri”. Shtetasi me iniciale R.K, 28-vjeç i cili po lëvizte me mjetin tip “Volkswagen”, me të cilin po transportonte në drejtim të Tiranës kundrejt fitimit 12 emigrantë të paligjshëm.

Njoftimi i plotë:

Vijon operacioni policor i koduar “Perimetri”.

Vihet në pranga 1 shtetas i shpallur në kërkim në kuadër të këtij operacioni, i cili transportoi kundrejt fitimit 12 emigrantë të paligjshëm dhe nuk iu bind urdhrit të policisë për të ndaluar. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Pogradec, në bashkëpunim me strukturat për Hetimin e Krimit në DVP Korçë, Policinë Kufitare dhe shërbimet e Komisariatit të Policisë nr. 4 në Tiranë, në vijim të punës për dokumentimin e plotë të ngjarjes së ndodhur më datë 28.12.2020, në vijim të operacionit policor të koduar “Perimetri”, në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë policore, bënë të mundur ndalimin e shtetasit të shpallur në kërkim R. K., 28 vjeç, banues në Tiranë.

Shtetasi i mësipërm, pasi është konstatuar nga forcat e Policisë, në fshatin Dardhas, Pogradec, me mjetin tip “Volkswagen”, me të cilin po transportonte në drejtim të Tiranës kundrejt fitimit 12 emigrantë të paligjshëm, nuk i është bindur urdhrit të tyre për të ndaluar, por është larguar me shpejtësi duke braktisur mjetin.

Materialet i kaluan Prokurorisë të Rrethit Gjyqësor Pogradec, për veprime të mëtejshme.

